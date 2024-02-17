شكرا لقرائتكم خبر عن سمك البساريا فوائد لا تتخيلها.. غنى بالأوميجا 3 والبروتين و"على قد الإيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمك البساريا من الأسماك الرخيصة والصحية التي يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي، لما له من فوائد صحية كثيرة قد تشمل تحسين مظهر الجلد، والحفاظ على ضغط الدم، في هذا التقرير نتعرف على فوائد سمك البساريا لصحتك، بحسب موقع "organicfacts".

فوائد سمك البساريا حقائق غذائية عن سمك البساريا

سمك البساريا مصدرًا غنيًا للفوسفور والسيلينيوم وفيتامين ب 12 والمنجنيز وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وقد تحتوي على مستويات معتدلة من النحاس والزنك والمغنيسيوم والكالسيوم.

قد توفر هذه الأسماك العديد من فيتامينات ب ومستوى كبير من البروتين مع انخفاض مستويات السعرات الحرارية والدهون المشبعة.

فوائد سمك البساريا

قد تشمل بعض أبرز فوائد سمك البساريا قدرتها على حماية الشعر، وتنشيط الجلد، وزيادة الطاقة، وتحفيز الجهاز العصبي، وخفض ضغط الدم، وتقوية العظام، من بين أمور أخرى.

العناية بالبشرة

يتجاهل الكثير من الناس أهمية فيتامينات ب، لكنها ضرورية لعمليات التمثيل الغذائي في الجسم، والتي قد تساهم في نمو وإصلاح الجلد بالإضافة إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي قد تقلل من حالات الالتهابات على الجلد، قد تكون هذه الأسماك غنية أيضًا بالسيلينيوم وهو معدن مضاد للأكسدة قد يحسن مظهر الجلد ويقلل من علامات الشيخوخة.

العناية بالشعر

عندما يتعلق الأمر بالعناية بالشعر، فإن تناول سمك البساريا بانتظام يمكن أن يوفر المعادن والفيتامينات الأساسية اللازمة للحفاظ على مظهر الشعر وملمسه الصحي.

قد تكون الزيوت الطبيعية وأحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة فيه مفيدة أيضًا لتحسين لمعان شعرك مع منع الالتهاب في فروة الرأس الناتج عن حالات مثل القشرة.

يزيد من الطاقة

الفوسفور هو معدن أساسي في الجسم وهو عنصر حاسم في تحويل العناصر الغذائية إلى طاقة قد يتم توفير 20% من احتياجاتك اليومية من هذا المعدن في حصة واحدة من سمك البساريا مما قد يساعد في تسهيل توصيل العناصر الغذائية والطاقة إلى خلاياك بكفاءة.

قد يعزز الجهاز العصبي

الكالسيوم جزء أساسي من الإشارات داخل الجهاز العصبي. قد توفر البساريا الكالسيوم الذي يضمن توصيل تقلصات العضلات والرسائل الأخرى داخل الجهاز العصبي بشكل فعال.

يمنع أمراض القلب

هناك كمية معتدلة من البوتاسيوم في سمك البساريا، ويعمل على ضبط ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

غني بالفيتامينات والمعادن

البساريا غنية بالفيتامينات والمعادن الهامة، حيث أنها تحتوي على معادن مثل الكالسيوم، الذي يساعد على بناء وحماية العظام والأسنان السليمة ويساعد في تقلصات العضلات المناسبة؛ والفوسفور، الذي يساعد على تحويل الطعام إلى طاقة ويساعد على نقل العناصر الغذائية داخل وخارج الخلايا؛ والبوتاسيوم الذي يساعد في الحفاظ على ضربات القلب ثابتة.

تحتوي هذه الأسماك الصغيرة أيضًا على فيتامين د، الذي يساعد على تقوية أسنانك وعظامك وفيتامينات ب التي تساعد على تحويل الطعام إلى طاقة ضرورية لدعم صحة الجلد والشعر ووظائف الدم والدماغ.

إنقاص الوزن

يعتبر سمك البساريا، مثل معظم الأسماك الأخرى، إضافة ممتازة لبرنامج إنقاص الوزن لقلة السعرات الحرارية فيه.