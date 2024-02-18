شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من ألم الأسنان بعد تناول الطعام الدافئ أو الساخن.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كانت أسنانك تؤلمك كثيرًا بعد تناول الأطعمة الدافئة أو الساخنة، فقد يكون ذلك بسبب حساسية الأسنان، ومع ذلك، فإن هذا لا يتطور بين يوم وليلة وعادة ما يكون سببه سوء نظافة الفم وتآكل المينا.

وأوضح الدكتور محمد أحمد استشارى طب الأسنان جامعة عين شمس، أن الحساسية تجاه الأطعمة الساخنة لا تتطور بشكل مفاجئ، حيث تساهم عادات العناية بالفم الخاطئة فى تطوير حساسية تجاه الأطعمة الباردة، لذلك عندما تبدأ أسنانك بالألم بعد تناول الآيس كريم أو القهوة الباردة، اعتبر ذلك علامة تحذير.

وعن أسباب الحساسية للأطعمة الساخنة، أوضح الطبيب خلال تصريحاته تشمل تأكل طبقة المينا، وهى المادة الداخلية للسن التي تغطيها وتحميها المينا، وعندما يتلامس هذا مع الأطعمة أو المشروبات الساخنة مباشرة، فإنه يسبب ألمًا طفيفًا أو إحساسًا بالوخز يصل إلى الجذور.

من ضمن الأسباب أيضًا أشار الطبيب إلى أن تسوس الأسنان يؤدى إلى ظهور الحساسية تجاه الأطعمة الساخنة، وإذا تركت دون علاج يمكن أن تؤدي إلى الألم والحساسية أثناء تناول الأطعمة الساخنة أو المشروبات، بجانب ذلك فإن التهاب وتورم اللثة بسبب حساسية الأسنان.



وليست المشاكل فقط هى التى تسبب حساسية للاسنان، أشار الطبيب ان تنظيف الأسنان بشكل غير صحيح من خلال استخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات صلبة يعمل على إضعاف اللثة وكشف طبقة المينا مما يجعل أسنانك حساسة في النهاية، بجانب عادات الأكل السيئة، فإذا كنت تأكل الأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض، فإنها تسبب تآكل المينا

يمكن التغلب إلى حساسية الأسنان يجب تلحفاظ على نظافة الفم المناسبة، من خلال تنظيف أسنانك مرتين يوميًا باستخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة، مع استخدم خيط تنظيف أسنانك لأنه يمكنه تنظيف زوايا الفم التي لا تستطيع الفرشاة الوصول إليها.

بجانب ذلك تأكد دائمًا من استخدام غسول الفم بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة، حتى لو لم تتمكن من تنظيف أسنانك بعد كل وجبة، قم بالغرغرة، مع شرب كمية كافية من الماء، وهذا مهم بشكل خاص بعد تناول الطعام، لأنه يساعد على إزالة البلاك الذي يلتصق بالأسنان مما يؤدي إلى الألم أو الحساسية.