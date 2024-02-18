أطباء يحذرون من استخدام المضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد أو الأنفلونزا

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القاهرة - سامية سيد - حذر أطباء وخبراء من استخدام المضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد أو الأنفلونزا، وقالوا إن سوء استخدام المضادات الحيوية يساهم في مقاومة المضادات الحيوية، وهو تهديد كبير للرعاية الصحية على مستوى العالم، حيث تصبح البكتيريا مقاومة للأدوية بمرور الوقت.

قال الدكتور رضا إبراهيم، استشارى أمراض الصدر والحساسية ومدير مركز الصدر ببولاق أبو العلا إن عدم استخدام المضادات الحيوية بشكل مناسب واستخدامه مع نزلات البرد والإنفلونزا يؤدي إلى مقاومة المضادات الحيوية حيث تصبح البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية لفترة من الزمن، مضيفًا أن البرد والإنفلونزا أمراض فيروسية لا يجب علاجها بالمضادات الحيوية التى تعالج فى الأساس الأمراض البكتيرية.

وأوضح أننا يجب أن نستخدمها المضادات حسب وصف الطبيب فقط عند الحاجة إليها ويجب أن نختار الفئة المناسبة من المضادات الحيوية عندما نقرر أي نوع سنستخدمه لعلاج عدوى معينة في الجسم، ومن ثم يجب أن نستخدمها بالجرعة المناسبة، ويجب أن نستخدمها لمدة مناسبة.

وفى تقرير نشره موقع تايمز ناو حذر الخبراء أيضًا من المضادات الحيوية بدون داع، حيث قال الدكتور سانديب بودهيراجا، مدير مستشفى ماكس هيلثكير فى الهند: "يجب عدم تشجيع الوصف الذاتي للمضادات الحيوية لعلاج الحمى والسعال والحساسية بشدة لأن المضادات الحيوية هي أدوية متاحة بدون وصفة طبية وفي كثير من الأحيان حتى الصيادلة يصفون المضادات الحيوية للناس وغير ذلك أيضًا للحمى العادية والسعال.

وأوضح الدكتور إن آر شيتي - استشاري الطب الباطني في مستشفى كوكيلابين ديروبهاي أمباني في مومباي، قائلاً: "كأطباء، واجهنا مقاومة للمضادات الحيوية، مما تركنا في حالة من العجز عندما يتعلق الأمر باختيار المضادات الحيوية الفعالة، وهذا لا يسبب الضرر للإدارة الطبية فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى أعباء مالية ويضعف المناعة.

حذر الدكتور ساكشي سينج استشاري قسم الطب الباطني بمستشفى أمريتا فريد آباد بالهند من أن "هناك حاجة ماسة إلى فهم أن العديد من الأدوية يمكن أن تتفاعل فيما بينها مما قد يسبب ضررًا أكبر من المساعدة عند تناولها معًا، والأهم من ذلك، يجب عدم استخدام المضادات الحيوية لذلك".

والحقيقة هي أنها ليست مطلوبة في كثير من الأحيان، ويمكن لجسمنا أن يشفي نفسه من خلال الرعاية الداعمة. تعد مقاومة المضادات الحيوية مشكلة حقيقية ومخيفة للغاية تضع تحديات خطيرة على النتائج الصحية المستقبلية. ما هي مقاومة المضادات الحيوية؟ يحتاج الناس إلى أن يفهموا أن المضادات الحيوية هي أدوية خطيرة، ولا ينبغي استخدامها فقط بقرارهم الخاص أو دون وصفة طبية.

مع الاستخدام المتفشي وغير العقلاني للمضادات الحيوية، تطور العديد من الميكروبات طرقًا لإنقاذ نفسها من المضادات الحيوية، وتشارك آليات مختلفة مما يؤدي إلى تقليل فعالية مضادات الميكروبات أو الفشل التام فيها.

مع مرور الوقت، يبحث العلماء لمكافحة هذا من خلال تغييرات مختلفة يتم إجراؤها في جزيء الدواء، ولكن حالات الإصابة بالجراثيم الخارقة آخذة في الارتفاع، مما يؤدي إلى فشل العديد من الأدوية المتقدمة.