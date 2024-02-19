شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تظهر على وجهك تدل على الإصابة بسرطان المعدة.. منها اصفرار الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث سرطان المعدة عندما تبدأ الخلايا السرطانية عادةً في البطانة الداخلية للمعدة، ثم تنمو بشكل أعمق في جدران معدتك مع تطور السرطان، وفقًا للخبراء، فإن أعراض سرطان المعدة الشائعة مثل فقدان الوزن غير المبرر وآلام المعدة غالبًا لا تظهر في المراحل المبكرة، كما تم ربط سرطان المعدة بمشاكل الجلد التي تظهر على الوجه وهو من المراحل الأولى للمرض.

وبحسب موقع تايمز ناو هناك أنواع مختلفة من سرطانات المعدة بما في ذلك سرطان الغدد الليمفاوية في المعدة الأولي، ورم انسجة الجهاز الهضمي، وأورام الغدد الصم العصبية (السرطانية) في المعدة. أعراض سرطان المعدة على جلدكينتشر سرطان المعدة إلى العقد الليمفاوية وقد يسبب كتلًا يمكن الشعور بها من خلال الجلد.

ينتشر السرطان إلى الكبد ما يسبب اصفرار الجلد وبياض العينين.

إذا انتشر السرطان داخل البطن، فقد يتسبب في امتلاء البطن بالسوائل، مما يجعلها تبدو منتفخة. يؤدي سرطان المعدة أيضًا إلى اضطراب جلدي نادر يسمى الحطاطات الحمراء الحليمية والذي يسبب نتوءات صغيرة مرتفعة على الجلد مع تقشير الجلد على وجهك.

علامات أخرى لسرطان المعدةوبصرف النظر عن مشاكل الجلد، تشمل العلامات المبكرة الأخرى لسرطان المعدة ضعف الشهية وفقدان الوزن المفاجئ وآلام البطن وعدم الراحة أو التورم في البطن. قد تعاني أيضًا من حرقة المعدة، وعسر الهضم، والشعور بالانتفاخ والغازات، والغثيان والقيء، والذي قد يكون مع أو بدون دم.

يشعر الكثير من الناس بالشبع بعد وقت قصير من تناول كمية صغيرة فقط من الطعام.

ووفقا للأطباء، فإن انخفاض الهيموجلوبين يعد أيضا من الأعراض الرئيسية للمرض القاتل.

هل يمكن أن تشعر بوجود ورم في معدتك في وقت مبكر؟

وفقًا للأطباء، قد تتمكن من الشعور بكتلة في معدتك أثناء الفحص البدني اعتمادًا على مدى تقدم السرطان.

تشعر في كثير من الأحيان بالانتفاخ أو الامتلاء أو الألم. قد يبدأ الألم خفيفًا ثم يصبح أكثر شدة مع تقدم المرض.

ما الذي يسبب سرطان المعدة؟يقول الخبراء أن سرطان المعدة يتشكل عندما يكون هناك تغير جيني في الحمض النووي لخلايا المعدة. وبسبب الطفرة، تنمو الخلايا بسرعة وتشكل في النهاية ورمًا بدلاً من الموت، تتفوق الخلايا السرطانية على الخلايا السليمة وقد تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.



على الرغم من عدم وجود أسباب للطفرة، إلا أن العديد من العوامل التي يبدو أنها تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان المعدة، تشمل التاريخ العائلي، والعدوى البكتيرية، والارتجاع المريئي، والسمنة، والتهاب المعدة، والتدخين.

كيف ينتشر السرطان في جسمك؟

وفقا للأطباء، ينتشر السرطان عبر أنسجة الجسم ثم ينمو أكثر في المناطق المحيطة. وينتشر أيضًا من حيث بدأ عن طريق الدخول إلى جهازك الليمفاوي ثم ينتقل من حيث بدأ إلى أجزاء أخرى من الجسم عبر الأوعية الدموية.