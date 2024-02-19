هل يمكن أن يؤدى أحمر الشفاه للإصابة بالسرطان؟.. نصائح يجب وضعها في الاعتبار

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القاهرة - سامية سيد - حذر الخبراء من العديد من المواد الكيميائية المستخدمة للحفاظ على أحمر الشفاه، حيث يمكن أن تسبب هذه المواد العديد من المشاكل الصحية مثل تهيج الجلد، والحساسية، والسعال، وتهيج العين، والصفير، وتغيرات في الغدد الصماء، وحتى الأمراض القاتلة مثل السرطان في بعض الحالات، فى هذا التقرير نتعرف على المزيد عن تلك المواد الكيميائية الضارة والنصائح التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء شراء أحمر الشفاه.

ووفقًا لموقع "تايمز ناو" يحتوي أحمر الشفاه على نسبة عالية من المواد الضارة التي تسبب مشاكل صحية خطيرة، بشرتك ليست فقط أكبر عضو ولكنها تتمتع أيضًا بأعلى معدلات الامتصاص، وهكذا، فإن أي مكياج تضعينه يدخل إلى مجرى الدم ويمكن أن يكون له آثار ضارة على صحتك العامة.

العديد من المكونات المستخدمة في مستحضرات التجميل العادية مثل أحمر الشفاه هي مكونات صناعية للغاية أو مليئة بالعطور أو المواد الكيميائية عالية التركيز التي يمكن أن تسبب مشاكل مثل حساسية الجلد أو التهيج أو مشاكل أكثر حدة.

ويتعرض أحمر الشفاه لانتقادات شديدة بسبب احتوائه على نسبة عالية من المواد الضارة التي تسبب مشاكل صحية خطيرة مثل السعال وتهيج العين والصفير وما إلى ذلك، وفي كثير من الحالات القصوى، وفقًا للأطباء، يتم أيضًا تشخيص إصابة الأشخاص بالسرطان.

لماذا يمكن أن يكون أحمر الشفاه ضارًا؟وفقا للدراسات، يحتوي أحمر الشفاه على خليط ضار من المواد الكيميائية الخطرة ذات الأساس النفطي، والتي لم يتم حتى اختبار سلامة الكثير منها.

عادة ما يتم امتصاص هذه المواد الكيميائية من خلال الشفاه، وفي كل مرة تلعقها، حتى لو دون علم، يتم ابتلاع المواد الكيميائية.

الشفاه هي أكثر أجزاء الجسم حساسية بعد الجلد، وبسبب قلة الشعر والغدد العرقية، فهي خالية من أي دفاعات طبيعية. وبالتالي، فهم أكثر عرضة للجروح والتقشير والحساسية وما إلى ذلك.

ما هي المكونات المستخدمة في أحمر الشفاه؟بصرف النظر عن الرصاص، وهو مادة كيميائية ضارة معروفة تسبب ارتفاع ضغط الدم ومشاكل في القلب، فإن المكونات الأخرى المستخدمة في معظم أحمر الشفاه هي:

ميثيل بارابين هو مادة كيميائية شائعة الاستخدام في العديد من الأطعمة والأدوية ومنتجات التجميل.

يتم استخدامه كمادة حافظة لحماية المنتج من الهجمات الفطرية. يتم امتصاصه في الجلد بسرعة كبيرة ولكن نادراً ما يتم تخزينه في الجسم. تقول العديد من الدراسات أن هذه المادة الكيميائية مسببة للسرطان وتعطل الهرمونات.

ميثيل بارابين محظور في العديد من البلدان بسبب ارتفاع خطر الإصابة بالسرطان والهجمات على نظام الغدد الصماء.

البولي بارابين هو مادة حافظة تضاف إلى أحمر الشفاه لمنع نمو البكتيريا الضارة والعفن.

يساعد في الحفاظ على أحمر الشفاه رطبًا وزيتيًا ويزيد من مدة صلاحيته.

ومع ذلك، تقول الدراسات إنه على الرغم من أنه لا يتراكم في الجسم، إلا أن هناك العديد من المخاوف بشأن سلامة مادة البولي بارابين. وتزايدت هذه المخاوف بسبب ارتباطها المزعوم بمخاطر الإصابة بالسرطان.

يستخدم في العديد من منتجات مكياج العيون وأحمر الشفاه ومزيلات العرق – حيث يسبب الألومنيوم تهيج الجلد.

وفقا للدراسات، يمكن للألمنيوم أن يزيد من هجرة خلايا سرطان الثدي، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث حول هذا الموضوع.

يتم استخدامها لتلوين أحمر الشفاه وجعله جذاباً للغاية. وبحسب الخبراء، فإن الكثير من أحمر الشفاه المتوفر في الأسواق مصنوع من صبغات صناعية ومزيفة مصنوعة من الألومنيوم والمنتجات البترولية.

لا تسبب هذه الأصباغ تهيج الجلد فحسب، بل يمكنها أيضًا التسبب في أمراض مميتة مثل السرطان وحتى فشل الأعضاء.

ولذلك، ينصح الخبراء بشراء أحمر الشفاه الذي يحتوي على أصباغ طبيعية، بما في ذلك مكونات مثل البنجر أو الكاكاو.

نصائح مهمة يجب اتباعها قبل شراء أحمر الشفاه

-تجنبي شراء أحمر الشفاه ذو الألوان الداكنة، لأن المعادن الثقيلة الضارة تكون أغمق اللون.

-قبل وضع أحمر الشفاه

-شراء أحمر الشفاه من العلامات التجارية الجيدة

-تحقق دائمًا من المكونات

-افركي شفتيك بالسكر والعسل لإزالة التصبغات الناتجة عن أحمر الشفاه.