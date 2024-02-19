شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة تحتوى على أقل كمية من البروتين لا يمكنها تلبية احتياجاتك اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البروتين هو أحد العناصر الغذائية الأساسية لجسمك، وهو ضروري لبناء العضلات والمناعة وإنتاج الكولاجين والعناية بالبشرة والعناية بالشعر، فله دور متنوع لجسمك والذي بدونه قد تكون غير صحي.

ولكن هناك عدد من الأطعمة التي لا تحتوى على كمية كبيرة من البروتين نعرضها حسب موقع healthsite

السبانخ

السبانخ مصدر جيد جدًا للألياف والحديد والفيتامينات والبوتاسيوم والمعادن الأخرى، ومع ذلك، فهو لا يحتوي على ما يكفي من البروتينات، وبالتالي، فإن الاعتماد على هذه الخضار في تناول البروتين اليومي ليس فكرة جيدة.

الأفوكادو

الأفوكادو غني جدًا بالدهون الصحية والفيتامينات، وهو خيار غذائي رائع للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن ولكن أيضًا لا يفقدون الدهون الصحية، ومع ذلك، فإن محتوى البروتين في الأفوكادو أقل بكثير

براعم بروكسل

غنية بالألياف، وقليلة الدهون والسعرات الحرارية، كما أنها غنية جدًا بالفيتامينات والمعادن. لكنها منخفضة في البروتين.

الفطر

يعتبر الفطر علاجًا رائعًا للأمراض الالتهابية، فهو خالي من السعرات الحرارية وغني بالألياف وسهل الهضم، لكن محتوى البروتين به ليس مرتفعًا كما تتوقع.

ألواح البروتين

قد تبدو ألواح البروتين الجاهزة والمعالجة مصدرًا جديرًا بالثقة، ولكنها نادرًا ما تكون كذلك، نظرًا لأنها معالجة، فقد تكون عكس الصحة، فغالبًا ما تحتوي على سكر وهو أمر غير جيد.علاوة على ذلك، لا يمكنك أبدًا معرفة من الملصق فقط أن جميع المكونات وكمياتها صحيحة أم لا.