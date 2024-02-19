شكرا لقرائتكم خبر عن البروبيوتيك فى الزبادى يساعدك في مكافحة الالتهابات الفيروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حين أن اتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة صحي أمر لا يحتاج إلى تفكير عندما يتعلق الأمر ببناء مناعتك ضد الأمراض الفيروسية، إلا أن أحد الإجراءات المحددة التي يمكنك اتخاذها هو إدراج البروبيوتيك في وجباتك اليومية.

وفقًا لموقع "onlymyhealth"، تزايد التركيز على البروبيوتيك، حيث سلطت العديد من الدراسات الضوء على فوائدها الصحية المحتملة، وجدت إحدى هذه الدراسات أن البروبيوتيك يساعد في الحفاظ على التوازن في الجسم بما في ذلك المناعة الفطرية، تلعب البروبيوتيك دورًا محوريًا في دعم جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات الفيروسية.

ما هي البروبيوتيك؟

البروبيوتيك هي كائنات حية دقيقة، خاصة بالبكتيريا والخميرة، التي تمنح فوائد صحية لمضيفها عند تناولها بكميات كافية، توجد هذه البكتيريا المفيدة في العديد من الأطعمة والمكملات الغذائية، ومن المعروف أنها تعزز توازن ميكروبيوم الأمعاء، والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالصحة العامة، تشمل أشهر مصادر الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك الزبادي

كيف تمنع البروبيوتيك الالتهابات الفيروسية

البروبيوتيك يدعم الجهاز المناعي وصحة الأمعاء، وبالتالي يحتمل أن يقلل من خطر العدوى الفيروسية، ويكون ذلك عن طريق تعزيز توازن البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

هذه هي الطريقة التي تمنع بها البروبيوتيك خطر العدوى الفيروسية تعزيز الاستجابة المناعية

تعمل البروبيوتيك على تحفيز إنتاج الخلايا المناعية وتعزيز نشاطها، يمكن أن تساعد هذه الاستجابة المناعية المتزايدة الجسم على التعرف على الغزاة الفيروسيين ومكافحتهم بشكل أكثر فعالية.

الحد من تكاثر الفيروس

سلالات البروبيوتيك قد تمنع تكاثر الفيروسات، ومن خلال القيام بذلك، قد تحد البروبيوتيك من انتشار وشدة العدوى الفيروسية، مما يوفر طبقة إضافية من الدفاع.

موازنة الالتهاب

يمكن أن يؤدي الخلل في الاستجابة المناعية إلى التهاب مفرط، مما يساهم في شدة الالتهابات الفيروسية، تساعد البروبيوتيك على تنظيم جهاز المناعة، ومنع الاستجابة الالتهابية المفرطة وتعزيز الدفاع المتوازن ضد مسببات الأمراض.

دعم آليات الدفاع المضادة للفيروسات

قد تعزز البروبيوتيك إنتاج المواد المضادة للفيروسات، مثل الإنترفيرون، والتي تلعب دورًا حاسمًا في دفاع الجسم ضد الفيروسات.