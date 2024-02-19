شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يقدم نصائح للوقاية من الأوبئة بعد تحذيرات من وباء إكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرًا جديدًا بشأن احتمالية تفشي المرض X، وأخبرت قادة العالم أن الأمر مجرد "مسألة وقت" وينتشر وباءً جديدًا محتملاً ويجب الاستعداد له، والمرض X هو مرض تخيلي يمكن أن يكون سببه فيروسات أو بكتيريا أو أنواع مختلفة من الميكروبات وتتوقع منظمة الصحة العالمية حدوثه في أي وقت، في هذا التقرير نتعرف على نصائح للوقاية من الأوبئة بعد تحذير الصحة العالمية من المرض إكس.

قال الدكتور وائل صفوت عبد المجيد، استشاري الباطنة العامة والتوعية الصحية بجامعة عين شمس، إن المرض إكس الذى تحذر منه الصحة العالمية هو وباء إفتراضى غير موجود ولكن يتوقع أن يكون هذا المرض إما أحد الفيروسات التنفسية أو الفيروسات تؤدى للنزيف مثل الايبولا أو البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية أو الأمراض المنتقلة جنسيًا.

وأوضح في تصريح لـ"الخليج 365" أن أهم خطوة للوقاية من الأوبئة هي اتباع قواعد السلامة والأمان وتعزيز المناعة والبعد عن مسببات الأمراض.

وأكد أن أهم طرق الوقاية من الأوبئة هي ارتداء الكمامة والحرص على النظافة الشخصية وتهوية المنزل، مضيفًا أن الحصول على التطعيمات واللقاحات يقلل احتمالية الإصابة بالأمراض.

وتابع: أنه من المهم تناول الغذاء الصحى لتعزيز المناعة، والذى يشمل تناول كل الخضروات والفاكهة الغنية بالفيتامينات ومضادت الأكسدة لوقاية الجسم من الأمراض، وأن تكون الوجبات موزعة على مدار اليوم.

وشدد على ضرورة ترطيب الجسم وشرب كمية كافية من السوائل وخاصة الماء.

ونصح بضرورة الإقلاع عن التدخين خاصة التدخين السلبي الذى يسبب نقص المناعة او خلل المناعة، لأن التدخين بكل صوره والسجائر الإلكترونية بها نيكوتين ومواد ضارة تؤثر على المناعة.

وحذر من انتقال الأمراض الجنسية التي تسبب قروح والتهابات، لأنها تضعف المناعة وتصبح أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

وشدد على أن أكثر الفئات التي يجب أن تهتم بصحتها ومناعتها كبار السن والأطفال لوقايتهم من أي أمراض.