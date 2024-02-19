شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكرى.. تناول هذه الأكلات قبل النوم لضبط سكر الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الخبراء عددا من الوجبات الخفيفة الصحية التي يمكنك تناولها قبل النوم إذا كنت تريد الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم، نتعرف في هذا التقرير على أهم الأكلات التي يمكن تناولها قبل النوم لضبط مستوى سكر الدم، بحسب موقع "ديلي إكسبريس".

ومرض السكري هو حالة مزمنة ناجمة عن ضعف إنتاج الأنسولين ومع حرمانك من هذه الآلية الأساسية، يُترك مستوى السكر في الدم لأجهزتك الخاصة هذا هو المكان الذي يمكن أن تتدخل فيه خيارات نمط الحياة مع قدرتها إما على المساعدة في الحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة أو رفع مستوى السكر.

وقال الخبراء أنه إذا كنت ترغب في تناول وجبة خفيفة قبل النوم، فيجب عليك الالتزام بالأطعمة الصحية والابتعاد عن أي أطعمة يمكن أن تسبب ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم.

أكلات قبل النوم لضبط سكر الدم

يمكنك تناول المكسرات أو التوت أو بسكويت القمح الكامل أو الفواكه كوجبة خفيفة، ويجب عليك تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات السكرية أيضًا.

تشترك جميع هذه الوجبات الخفيفة في شيء واحد، وهو أنها مصادر جيدة للألياف الغذائية.

الألياف عبارة عن كربوهيدرات لا يمكن هضمها، لذلك يمكن أن تساعد في إبطاء ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الوجبة.

وذكر موقع مايو كلينيك أن الألياف القابلة للذوبان، على وجه الخصوص، يمكن أن تبطئ امتصاص السكر وتساعد على تحسين مستويات الجلوكوز في الدم.

كما أن اتباع نظام غذائي صحي يتضمن هذه الكربوهيدرات قد يقلل أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وأضاف موقع Diabetes أن الدراسات تشير إلى أنه حتى الزيادات المتواضعة في تناول الألياف القابلة للذوبان يمكن أن تساعد في التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم.