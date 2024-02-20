شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة خالية من الكربوهيدرات والسكر تساعد على نجاح الدايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأنظمة الغذائية الصحية تختلف وتتعدد، فلا نظام ثابت ولا نوعية معينة تناسب كل الأشخاص، فأنظمة الدايت أو الأنظمة الصحية التي لا تعتمد على الحرمان أيضًا كلها تختلف من حالة إلى أخرى ومن شخص إلى آخر.

وفقًا لتقرير نشر في موقع كيورا المعني بالصحة العامة فإن أنظمة الدايت مهما اختلفت وتشعبت فإن العامل المشترك فيها هو الأطعمة الصحية التي تحتوي على العناصر والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الانسان وفي الوقت ذاته تقل سعراتها الحرارية ونسب السكر ونسب الكربوهيدرات ايضا، ولذا فان تلك الخيارات التي تساعد على تقليل حدة الكربوهيدرات والسكر تساعد على إنجاح هذه الانظمة وبالتالي نقص الوزن أو ضبطه والوصول للنتيجة الموصوف لها بنجاح

قدم التقرير مجموعة من أهم الأطعمة والزيوت الخالية من الكربوهيدرات والسكريات والتي يجب أن تدخل في كل نظام غذائي مهما كان نوعه والتي من بينها:

-الأجبان الصلبة تلك الاجبان الخالية من الكربوهيدرات والسكريات تماما

-زيت جوز الهند الصحي الغنية بالمغذيات الطبيعية

-الأسماك التي تحتوي على الدهون الصحية مثل سمك الماكريل والسردين

-الخضروات الورقية بكل أنواعها الغنية بالمياه والمرطبات الطبيعية والصحية

-اللفت الصحى والمفيد

-الجرجير أحد أهم الخضروات الورقية الصحية

-السبانخ الصحية والمفيدة

-الخضروات غير النشوية مثل الكوسة والخيار

-الفلفل الحلو أحد أهم الخيارات الصحية المفيدة لاي نظام غذائي

-لحوم الدجاج