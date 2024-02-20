كيف يؤثر اضطراب فرط الحركة ونقص الإنتباه على البالغين؟

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القاهرة - سامية سيد - يؤثر اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط على البالغين، ويواجه الشخص المصاب عدم القدرة على الانتباه، والحفاظ على التركيز، ويكون نشطًا بشكل مفرط وقد يتصرف باندفاع، وذلك وفقا لما نشره موقع healthshots.

اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط هو اضطراب يؤثر علي النمو العصبي، ويظهر ذلك من خلال عدم الانتباه ، وفرط النشاط، والاندفاع، مما يعطل الحياة اليومية والنمو بشكل كبير، وغالبًا ما يبدأ هذا المرض في مرحلة الطفولة ويستمر حتى مرحلة البلوغ، ويمثل تحديات في تنظيم المهام، والحفاظ على الانتباه، والتحكم في الانفعالات، وتنظيم السلوك.

وجدت دراسة أجريت عام 2021 في مجلة الصحة العالمية أن معدل انتشار اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه المستمر لدى البالغين (مع بداية الطفولة) بلغ 2.58 بالمائة، مما يعني أن 139.84 مليون بالغ في العالم يتأثرون به.

ما هي أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين؟

- التحديات في التركيز الاندفاع

-النسيان

-الفوضى

-تقلبات مزاجية متكررة

-صعوبة إكمال المهام.

-إن مشاكل إدارة الوقت، والأرق، واتخاذ القرارات المتسرعة هي ما يميز هذه الحالة.

ما هي أسباب اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؟

-تشمل الاستعداد الوراثي والتأثيرات البيئية والاختلافات العصبية.

-تشير الأنماط العائلية إلى وجود عنصر وراثي قوي.

-يعد التعرض للسموم قبل الولادة، والولادة المبكرة، وانخفاض الوزن عند الولادة، وإصابات الدماغ من المساهمين البيئيين المحتملين.

-من الناحية العصبية، فإن التباينات في مسارات الدوبامين والنورإبينفرين متورطة.

كيف يؤثر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على البالغين؟

في مرحلة البلوغ، يمثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عقبات مستمرة في التنظيم، وإدارة الوقت، والاحتفاظ بالوظيفة، والإنتاجية الإجمالية، مما يؤثر على جوانب مختلفة من الحياة.

وقد يواجهون تدني احترام الذات، والاندفاع، وتقلبات المزاج، وقضايا تعاطي المخدرات. غالبًا ما تترجم هذه التحديات إلى صعوبات في الحفاظ على العلاقات والتنقل في البيئات المهنية.

هل يمكن علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين بدون أدوية؟

في حين أن الأدوية تلعب دورًا حاسمًا في إدارة أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه المعتدلة إلى الشديدة لدى البالغين، فإن الاستراتيجيات غير الدوائية مثل العلاج وتعديلات نمط الحياة والتقنيات التنظيمية لا تقدر بثمن أيضًا، ويساعد التعاون مع الطبيب في تطوير خطط علاجية مخصصة قد تدمج الأدوية مع التدخلات السلوكية.