شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة نباتية تحتوى على الكالسيوم أكثر من الحليب.. أبرزها السمسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تجد الأمهات صعوبة في مرحلة النمو والبناء للطفل في إجباره على شرب كوب الحليب لكره الكثير منهم شرب الحليب دون أي إضافة عليه، لذا قد تجد الأم نفسها في حيرة لاختيار بدائل تحتوى على الكالسيوم بعيداً عن الحليب.

لماذا الكالسيوم ضروري لجسمنا؟

الكالسيوم هو المعدن الأكثر وفرة في جسم الإنسان، حيث يساعد في بناء وتغذية العظام والعضلات، ويخزن جسمنا الكالسيوم في العظام والأسنان ويمنحها البنية والقوة، وحسب دراسة أجراها المعهد الوطني للصحة بالولايات المتحدة، يحتاج جسمك إلى الكالسيوم لتتحرك العضلات وتنقل الأعصاب الرسائل بين دماغك وكل جزء من جسمك، كما يساعد أيضًا الأوعية الدموية على تحريك الدم في جميع أنحاء الجسم ويساعد على إطلاق الهرمونات التي تؤثر على العديد من الوظائف في الجسم، كما يساعد فيتامين د جسمك على امتصاص الكالسيوم.

وفقا للتقرير التالى قمنا بإدراج بعض الأطعمة النباتية التي تحتوي على كمية من الكالسيوم أكثر من الحليب وفقا لموقع " onlymyhealth".

الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم أكثر من الحليب

يعتبر الحليب المصدر الرئيسي للكالسيوم، لكن الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، أو الذين يحاولون اعتماد النظام الغذائي النباتي، أو من يكرهون الحليب يمكنهم تناول المنتجات التالية للحصول على الكالسيوم.

1. حليب اللوز

100 جرام من حليب اللوز يحتوي على 184 ملليجرام من الكالسيوم، وهو كالسيوم أكثر من الحليب، حليب اللوز مليء بالعناصر الغذائية وله فوائد صحية وفيرة، كما أنه بديل جيد لحليب الألبان الذي يحتوي على فيتامينات مثل A وE وD. حليب اللوز بدون نكهة هو حليب قليل الدسم، لذا إذا كنت تخطط لإدارة وزنك، فقد يكون هذا هو خيارك للحليب النباتي، كونه غني بفيتامين E، يمكن لحليب اللوز أن يمنع الأمراض المزمنة.

2. التين

يحتوى التين الحلو على الكالسيوم والألياف والبروتين، وهي غنية بمضادات الأكسدة، ويساعد الكالسيوم الموجود في التين على بناء وتقوية صحة العظام مما يجعله مفيداً للأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل، 100 جرام من التين تحتوي على 162 ملليجرام من الكالسيوم.

3. بذور السمسم

يعد السمسم من أغنى مصادر الكالسيوم حيث يحتوى 100 جرام من بذور السمسم على 975 ملليجرامًا من الكالسيوم ، حيث يساعد المحتوى العالي من الكالسيوم في بذور السمسم على صحة عظامك مما يمنحك القوة، كما أن بذور السمسم غنية بالمغنيسيوم والألياف والبروتين، حيث يساعد محتوى المغنيسيوم في الحفاظ على مستويات السكر في الدم في الجسم، وتساعد الألياف على الهضم والبروتين يعزز صحة العضلات والعظام والهرمونات.