شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل يحيى وكنوز.. مشاهدة الكرتون تحسن نفسية طفلك وتعزز الإبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم رمضان هذا العام عرض الجزء الثالث من مسلسل الرسوم المتحركة "يحيي وكنوز" بعد نجاح الجزأين الأول والثاني فى الأعوام الماضية، ومن المقرر عرض المسلسل على قناة DMC، ومن خلال الكرتون والرسوم المتحركة يتعلم الأطفال قيم ورسائل مفيدة للأطفال من خلال حبكة مشوقة، وفى هذا التقرير نتعرف على فوائد مشاهدة أفلام الكرتون والرسوم المتحركة لطفلك.

والرسوم المتحركة هي جزء لا مفر منه من حياة كل طفل منذ ظهور أفلام الرسوم المتحركة قبل أكثر من قرن من الزمان، نشأت عدة أجيال من الأطفال وهم يشاهدون أفلام الرسوم المتحركة، كما ارتبط رمضان بعدد من المسلسلات الكرتونية.

مسلسل يحيي وكنوز فوائد مشاهدة الرسوم المتحركة للأطفالوبحسب موقع "" First cryيمكن ملاحظة أهمية الرسوم المتحركة للأطفال من خلال التأثيرات الإيجابية المختلفة التي تحدثها الرسوم الكاريكاتورية على سلوك الطفل ونموه، فيما يلي بعض التأثيرات الإيجابية التي يمكن أن تحدثها الرسوم المتحركة على الأطفال:

1. يساعد الأطفال على البدء مبكرًا في التعلميمكن أن تساعد الرسوم المتحركة الأطفال على البدء مبكرًا في التعلم ويمكن ملاحظة التأثير الإيجابي للرسوم المتحركة على الأطفال خاصة في حالة الرسوم الكاريكاتورية التعليمية التي تعلم الأشكال والأرقام والألوان.

يمكن لمثل هذه الرسوم المتحركة تعليم الأشياء الأساسية للأطفال بطريقة ممتعة وتفاعلية، مما يجعل التعلم نشاطًا ممتعًا. الصور المتحركة والحديثة والمرئيات الملونة تجعل التعلم ممتعًا للأطفال.



3. يساعد في تطوير اللغةيمكن للرسوم المتحركة أن تعرض أطفالك للغات مختلفة، مما يساعد الأطفال على تنمية قدراتهم اللغوية. إن السماح لهم بمشاهدة الرسوم المتحركة بلغتك الأم، على سبيل المثال، يمكن أن يساعدهم على تعلم اللغة بشكل أفضل. من خلال مشاهدة الرسوم المتحركة المختلفة، يمكن للأطفال أيضًا تحسين نطقهم وطريقة التحدث. 4. يعزز الإبداعتساعد مشاهدة الرسوم المتحركة على زيادة خيال الأطفال وإبداعهم. سيتمكن طفلك من التفكير في أفكار جديدة مستوحاة من بعض الرسوم المتحركة والتوصل إلى قصص أو أعمال فنية جديدة تعتمد على الرسوم المتحركة التي يشاهدها. 5. الضحك ويخفف التوتر 3. يساعد في تطوير اللغةيمكن للرسوم المتحركة أن تعرض أطفالك للغات مختلفة، مما يساعد الأطفال على تنمية قدراتهم اللغوية. إن السماح لهم بمشاهدة الرسوم المتحركة بلغتك الأم، على سبيل المثال، يمكن أن يساعدهم على تعلم اللغة بشكل أفضل. من خلال مشاهدة الرسوم المتحركة المختلفة، يمكن للأطفال أيضًا تحسين نطقهم وطريقة التحدث. 4. يعزز الإبداعتساعد مشاهدة الرسوم المتحركة على زيادة خيال الأطفال وإبداعهم. سيتمكن طفلك من التفكير في أفكار جديدة مستوحاة من بعض الرسوم المتحركة والتوصل إلى قصص أو أعمال فنية جديدة تعتمد على الرسوم المتحركة التي يشاهدها. 5. الضحك ويخفف التوتر يجد الأطفال الرسوم الكاريكاتورية مسلية وغالبًا ما يضحكون بصوت عالٍ على التصرفات الغريبة لشخصيات الرسوم المتحركة. الضحك هو وسيلة جيدة للتخلص من التوتر وبناء الثقة. كما أنه يعزز المناعة ويسبب إطلاق هرمون الإندورفين الذي يجعلنا نشعر بمشاعر إيجابية.

2. تساعد في التنمية المعرفيةمشاهدة الرسوم المتحركة يمكن أن تساعد في تطوير المهارات المعرفية لدى طفلك. يمكن أن يساعد في تطوير القدرة المنطقية والتفكيرية، والمعالجة البصرية والسمعية، والاهتمام المستمر والانتقائي للطفل.