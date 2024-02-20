شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض السكر .. طرق بسيطة للتخلص من رائحة الفم الناتجة عن المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لدينا حوالي 700 نوع من الميكروبات في فمنا، وتشمل هذه الجراثيم البكتيريا والفطريات، وبعض هذه الميكروبات مفيدة بينما يساهم البعض الآخر في مشاكل مثل تسوس الأسنان وأمراض اللثة ورائحة الفم الكريهة، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية التخلص من رائحة الفم الكريهة التى يسببها مرض السكر، بحسب موقع " diabetes australia".

يمكن أن تحدث رائحة الفم الكريهة عندما تتكاثر البكتيريا المنتجة للكبريت والتي تعيش في الجزء الخلفي من الفم واللسان والجيوب داخل اللثة يمكن حمل هذا الكبريت على النفس مما يجعل رائحته كريهة.

كثير من الناس لا يدركون أن رائحة أنفاسهم كريهة حتى يتم تنبيههم من قبل الآخرين - الأمر الذي عادة ما يؤدي إلى موقف محرج، كانت هناك مجموعة واسعة من العلاجات لرائحة الفم الكريهة على مر القرون مضغ البقدونس أو النعناع بعد الأكل، وغسل الفم بخل التفاح، وتناول الزبادي، على سبيل المثال لا الحصر.



أسباب رائحة الفم الكريهة لمرضى السكر أسباب رائحة الفم الكريهة لمرضى السكر -جفاف الفم لأسباب لم يتم تحديدها بعد، فإن بعض الأشخاص المصابين بمرض السكري غير قادرين على إنتاج ما يكفي من اللعاب يمكن أن تساهم العديد من الأدوية أيضًا في حدوث هذه المشكلة، بما في ذلك أدوية ارتفاع ضغط الدم والاكتئاب ومشاكل التحكم في المثانة يمكن أيضًا أن يكون التوتر.

تشمل أعراض جفاف الفم لسانًا خشنًا وجافًا، ونقص رطوبة الفم، وألمًا متكررًا في الفم، وتشقق الشفاه ، وقروحًا والتهابات في الفم، وصعوبة في البلع أو التحدث أو المضغ.

اللعاب لديه العديد من الأدوار الرائعة فهو يعمل على استقرار النظام البيئي داخل فمنا ويساعد على حماية أسناننا ولثتنا يقوم بذلك عن طريق نقل الطعام والبكتيريا بعيدًا والمساعدة في إصلاح تسوس الأسنان في المراحل المبكرة.

بالنسبة للبعض، يمكن مساعدة اللعاب الكافي عن طريق تغيير الأدوية، والحفاظ على رطوبة الجسم، والتنفس من خلال الأنف وإدارة مستويات الجلوكوز في الدم ضمن نطاق صحي. -الأطعمة ومنتجات التبغ يمكن أن تؤثر منتجات الثوم والبصل والتبغ على أنفاسنا، منتجات التبغ مثل السيجار والسجائر والتبغ الذي لا يدخن يمكن أن تسبب أيضًا رائحة الفم الكريهة عندما تساهم في الإصابة بأمراض اللثة وسرطان الفم.

أمراض اللثة هي مشكلة يمكن أن تؤدي إلى فقدان الأسنان مرض اللثة هو حالة صامتة وغير مؤلمة. تتطلب أسناننا عظامًا قوية لتثبيتها في مكانها تسبب أمراض اللثة فقدان العظام عندما يستجيب جسمك للبكتيريا التي تعيش على الأسنان وحولها كما تم ربط مرض اللثة النشط بصعوبات إدارة مستويات السكر في الدم الصحية.

-سوء نظافة الفم تتغذى بكتيريا الفم على الطعام الذي يتم تناوله. عندما لا تتم إزالة هذا الطعام، يمكن أن تحدث رائحة الفم الكريهة. يساعد تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط يوميًا على إزالة البكتيريا المتراكمة يوميًا في البلاك على الأسنان. يساعد تنظيف اللسان أيضًا على إزالة البكتيريا المسببة للرائحة. يوصى بتنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا واستخدام خيط الأسنان مرة واحدة يوميًا.

أطقم الأسنان التي لا يتم تنظيفها بشكل جيد قد تؤوي البكتيريا والفطريات والمواد الغذائية التي يمكن أن تساهم جميعها في رائحة الفم الكريهة.

إن زيارة طبيب الأسنان سنويًا على الأقل ستساعد في التعرف على أمراض اللثة وعلاجها يمكن لطبيب الأسنان فقط إزالة البلاك المسبب للتسوس تحت خط اللثة.

-مشاكل صحية قد تكون رائحة الفم الكريهة أحد أعراض حالة صحية أخرى. سيكون الطبيب قادرًا على تحديد ذلك. على سبيل المثال، يمكن أن تكون عدوى الجهاز التنفسي في الأنف أو الحلق أو القصبة الهوائية أو الرئتين هي سبب رائحة الفم الكريهة أو التهاب مزمن في الجيوب الأنفية يسبب سيلان الأنف والأقل شيوعًا هو الارتجاع الحمضي والصفراوي من المعدة، ومشاكل الكلى، والسرطانات المختلفة، والاختلالات الأيضية، والاضطرابات البيوكيميائية.





أعراض رائحة الفم الكريهة لمريض السكر

- رائحة الفم الكريهة في الصباح والتي لا تزال مستمرة

- فم جاف

- الشعور بالتوعك والتعب وارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مستمر

- سماكة حول قاعدة الأسنان

- علامات الإصابة بالتنقيط الأنفي الخلفي، أو المخاط السميك

- طعم حامض ومرير ومعدني ثابت

علاج رائحة الفم الكريهة لمرضى السكرهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في منع رائحة الفم الكريهة:

-قم بزيارة طبيب أسنانك وطبيبك لتشخيص سبب رائحة الفم الكريهة ووضع خطة العلاج.

-اتخذ خيارات غذائية صحية لدعم الجراثيم المفيدة في فمك

-حافظ على رطوبة جسمك لدعم إنتاج اللعاب.

-ناقش مع طبيب أسنانك ما إذا كان مضغ العلكة سيساعدك.

-ناقش مع الطبيب ما إذا كانت أدويتك قد تساهم في جفاف الفم.

-حافظ على مستويات الجلوكوز في الدم ضمن نطاق صحي مستهدف لدعم جهاز المناعة لديك