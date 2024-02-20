شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس انسداد الأنف.. أعراض لالتهابات الجيوب الأنفية غير شائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

التهاب جيوب الأنفية أحد أكثر المشكلات المرضية إزعاجا، فالتنفس بأريحية وهدوء وبشكل طبيعى أهم وأبرز متطلبات الحياة، والذى يتحكم بشكل كبير في حالة الإنسان ومزاجه خلال اليوم، والتهاب الجيوب الأنفية يسبب الكثير من الأعراض المرضية المزعجة، وفقا لتقرير نشر في موقع buoyhealth.

أوضح التقرير مجموعة من أبرز أعراض وعلامات التهابات الجيوب الأنفية، والتي يمكن أن تتخطى مشكلة انسداد الأنف، فقد يعانى المريض من الكثير من الأعراض التي تسبق هذا الانسداد وتؤكد له اصابته بالتهاب في الجيوب الأنفية، ومن ضمنها حالة ألم الرأس والصداع الحاد خاصة هذا الألم الذى يظهر في العينين والجبهة وأعلى الرأس.

وذكر التقرير أيضا مجموعة من هذه الأعراض منها افرازات كثيرة ومختلفة تخرج من الأنف، فضلا عن الشعور بوخزات بالحلق بعض الشىء وحرقة لدى بعض الحالات، الألم في الأسنان أيضا احد الأعراض غير الشائعة لالتهاب الجيوب الأنفية ولكنها دالة عليه، كذلك الألم في الوجه بشكل عام، كما يشعر البعض بحالة من الضغط داخل الأذن وانسداد شديد.

أضاف التقرير أن هذا الالتهاب يحدث نتيجة عدوى بالجيوب الأنفية، نتيجة البكتيريا والجراثيم الكثيرة، مما يؤدى الى تورم هذه الجيوب، يمكن علاج هذه الحالة بسهولة بالاهتمام بتناول السوائل والمشروبات الدافئة التي تعزز من زيادة االمخاط وترطيب الأنف، فضلا عن المسكنات الآمنة ومخفضات الحرارة الآمنة وفقا لرأى مختص، ولكن استمرارية الأعراض بشكل مزمن يتطلب المتابعة لدى طبيب مختص لبيان السبب، لإمكانية الإصابة بعدوى بكتيرية قد تسبب مشكلات صحية ومضاعفات يجب علاجها.