هل يوفر النظام الغذاء النباتي ما يحتاجه جسمك من البروتين؟

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القاهرة - سامية سيد - البروتين هو الغذاء الأكثر أهمية لجسمك لأنه يساعد في نمو العضلات والأنسجة، كما أنه يغذي ويصلح العظام، وبشكل عام، فإن البروتين هو نظام دعم لجسمك يساعد في بناء الطاقة والقوة، من النباتات إلى المنتجات الحيوانية، فهل يوفر النظام الغذائي النباتي ما يحتاجه جسمك من البروتين.

وفقا لموقع " onlymyhealth"، معظم الأطعمة الغنية بالبروتين تشمل اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان، من هذا يمكن للنباتيين تناول منتجات الألبان فقط. ونتيجة لذلك، يُعتقد أن الأنظمة الغذائية النباتية تعاني من نقص البروتين.

يحتاج جسم الإنسان من البروتين في المتوسط ​​إلى ما يقرب من 0.8 جرام/كجم - 1 جرام/كجم من وزن الجسم يوميًا اعتمادًا على الحالة الفسيولوجية والحالة الطبية إن وجدت، متطلبات البروتين يوميًا هي متطلبات فردية للغاية، هذه المتطلبات التي يحتاجها الفرد يوميًا ممكنة من خلال النظام الغذائي النباتي أيضًا.

الأطعمة النباتية التي توفر البروتين منتجات الألبان

توفر منتجات الألبان بروتينًا عالي الجودة، وتشمل الحليب وأي شيء مصنوع من الحليب مثل الزبادي والجبن والزبدة والسمن وما إلى ذلك، كوب واحد من الحليب يحتوي على ما يقرب من 8 جرام من البروتين.

فول الصويا

يعتبر فول الصويا مصدرًا جيدًا للبروتين للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو النباتيين، يحتوي 100 جرام من فول الصويا المسلوق على حوالي 16.6 جرام من البروتين، وهو مفيد لعملية الهضم، ويحسن الدورة الدموية ويساعد على اضطرابات النوم.

البقوليات

البقوليات مثل العدس الأحمر وما إلى ذلك مليئة بالبروتينات.

المكسرات والبذور

إضافة المكسرات مثل الكاجو والجوز والفول السوداني واللوز والفستق إلى نظامك الغذائي اليومي سيوفر لك بروتينًا عالي الجودة، بذور اليقطين وبذور الكتان وبذور الشيا وبذور عباد الشمس وبذور السمسم هي بعض الأمثلة على البذور التي تساهم في كونها مصادر نباتية للبروتين مفيدة لكل من النباتيين.

الخضراوات والفواكه

الخضراوات مثل القرنبيط والسبانخ والبروكلي والهليون والذرة الحلوة والبازلاء الخضراء غنية بالبروتينات، يحتوي 25 جرام من السبانخ الخام على 0.7 جرام من البروتين، تشمل مصادر البروتين النباتي الفواكه مثل الأفوكادو والجوافة والرمان والمشمش والتوت والكيوي والخوخ.