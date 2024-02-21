شكرا لقرائتكم خبر عن علامات إذا ظهرت على طفلك يجب إجراء تحاليل السكر فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري من النوع الأول من المشاكل الصحية الشائعة التى تؤثر على صحة أطفالنا دون علامات تحذيرية واضحة، فى هذا التقرير 4 مؤشرات دقيقة ومهمة تدل على أن طفلك قد يستفيد من فحص مرض السكري من النوع الأول، بحسب موقع "mother".

4 أعراض لمرض السكري من النوع الأول لدى الأطفال والمراهقين ​1. العطش الشديد ودخول الحمام بشكل متكررإذا لاحظت أن طفلك يستهلك كميات كبيرة من الماء، ويقوم بالذهاب إلى الحمام أكثر مما يمكنك متابعته، فقد يكون الوقت قد حان للانتباه.

قد يكون هذا إشارة إلى أن أجسامهم تكافح من أجل التعامل مع مستويات السكر في الدم بشكل فعال، وربما تشير إلى قلق أساسي مثل مرض السكري من النوع الأول.

2. التعب المستمر وانخفاض الطاقةيبدو أن الأطفال يتمتعون بطاقة لا حدود لها، ولكن إذا لاحظت أن طفلك الصغير يستبدل فجأة مواعيد اللعب بالحصول على غفوة أو ينام، فقد يكون الوقت قد حان للتحقق والتأكد، عندما تتحول مشاعرهم النابضة بالحياة المعتادة إلى تراجع في الطاقة والتعب الدائم، قد تكون هذه إشارة إلى أن جسمهم يكافح لتحويل السكر إلى طاقة، ربما بسبب نقص الأنسولين.

إذا استمر تعب طفلك لأكثر من بضعة أيام، ولاحظت أعراضًا أخرى مثيرة للقلق، فتواصلى مع طبيب الأطفال لمناقشة الفحص المبكر لمرض السكري من النوع الأول.

يعد هذا أحد أكثر الأعراض الملحوظة لمرض السكري من النوع الأول. 4. ضبابية الرؤية وزيادة العصبية تأتي آلام النمو مع مرحلة الطفولة، ولكن إذا بدأ طفلك في الشكوى من الرؤية الباهتة أو إذا علق معلمه على نظرته الضيقة للسبورة، يمكن أن يؤثر ارتفاع مستويات السكر في الدم على العينين، مما يؤدي إلى مشاكل مؤقتة في الرؤية.

3. فقدان الوزن بشكل غير متوقع وزيادة الجوعقد يكون فقدان الوزن المفاجئ وغير المبرر نتيجة لتكسير الجسم للعضلات والدهون كمصدر بديل للطاقة عندما لا يتمكن من الوصول إلى السكر بشكل صحيح.

يمكن أن يؤثر تقلب مستويات السكر في الدم أيضًا على الحالة المزاجية والسلوك، لذلك إذا كان طفلك يبدو عصبيًا أكثر من المعتاد (وهو ما قد يكون من الصعب تمييزه نظرًا لأن المراهقين يميلون إلى الإصابة بنوبات من تقلب المزاج)، فقد ترغب في أن تسأل نفسك عما إذا كانت هناك أي علامات أخرى أو أعراض مرض السكري من النوع الأول التي تتطلب التحدث مع طبيب أطفالك.



ماذا تفعل إذا لاحظت أعراض مرض السكري من النوع الأول ماذا تفعل إذا لاحظت أعراض مرض السكري من النوع الأول إذا لاحظت واحدة أو أكثر من هذه العلامات لدى طفلك، فلا داعي للذعر، ولكن لا تتجاهلها أيضًا. في حين أن هذه الأعراض يمكن أن تكون بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك طفرات النمو ، فمن الأفضل دائمًا اتخاذ إجراءات مبكرة استشر طبيبك للحصول على التوجيه وفكر في مناقشة إمكانية إجراء فحص مبكر لمرض السكري من النوع الأول

الفحص عبارة عن اختبار دم بسيط يبحث عن الأجسام المضادة الذاتية المرتبطة بمرض السكري.