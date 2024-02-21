شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون صينيون يتنبأون بالإصابة بالخرف قبل 15 عاما من ظهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح علماء صينيون فى تحديد مجموعة من البيانات البروتينية للبلازما تساعد فى التنبؤ بخطر الإصابة بالخرف قبل 15 عاما من ظهور المرض.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الأربعاء، نقلا عن مقال بحثي حديث نشر في مجلة "نايتشر آيجينج"، أن ظهور البروتينات يوفر فرصة غير مسبوقة للتنبؤ ببداية الخرف، حيث أجرى باحثون من جامعة فودان في مدينة شنجهاي دراسة لمدة أكثر من 14 عاما في المتوسط على 52645 بالغا غير مصابين بالخرف.

وأضافت أنه من خلال تحليل بيانات 1463 نوعا من بروتينات البلازما، وجد الباحثون أن بروتينات "GFAP" و"NEFL" و"GDF15" و"LTBP2" تتعلق باستمرار معظم الحالات المرتبطة بالخرف الناجم عن جميع الأسباب (ACD) ومرض ألزهايمر (AD) والخرف الوعائي (VaD)، وتحتل مرتبة عالية في ترتيب أهمية البروتين.

وأشارت إلى أنه وفقا للدراسة كان الأفراد الذين لديهم مستويات أعلى من بروتين (GFAP) أكثر عرضة للإصابة بالخرف بمقدار 2.32 مرة، كما أن (GFAP) و (LTBP2) كانا محددين للغاية للتنبؤ بالخرف، بينما بدأ (GFAP) و(NEFL) في التغير قبل 15 عاما من تشخيص الخرف.

ووصفت الدراسة (GFAP) بأنه علامة حيوية مثالية للتنبؤ بالخرف، ويمكن لنموذج التنبؤ السابق أن يتنبأ بخطر الإصابة بالخرف قبل 10 سنوات من تشخيص المرض بدقة 85%، مشيرة إلى أن هذا الكشف يتمكن من رفع فترة التنبؤ إلى 15 عاما قبل بداية المرض بدقة أعلى من 90%.