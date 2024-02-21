شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ باطنة: توجد أدوية للسكر عن طريق الفم مفضلة أكثر عن غيرها خلال الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء بطب قصر العينى، يفضل مرضى السكر الصيام خلال شهر رمضان أو الصيام خلال المناسبات الدينية على مدار العام، وبالتالي يتبادر إلي أذهان هؤلاء المرضى مجموعة من التساؤلات حول مرض السكر والصيام.

وتنصح مرضى السكر، بالصوم بناء على الحالة الصحية للمريض ونوع مرض السكر ونظام العلاج، موضحة: إنه يجب أن يحرص مريض السكر على أن تكون حالة مرض السكر لديه منتظمة ومستقرة قبل البدء فى الصيام حتي يستطيع الصيام بدون مشاكل صحية.

وأول التساؤلات التي تتبادر إلى ذهن مريض السكر.. من هو مريض السكر المسموح له بالصيام؟.. ومن هو الذي يصرح له الطبيب بالإفطار خلال شهر رمضان؟.

من الممكن بالطبع أن يصوم مريض السكر بدون حدوث مضاعفات تذكر إذا التزم بالإرشادات اللازمة، أما مرضى السكر الذين ننصحهم بالإفطار فهم المرضى المصابون بمضاعفات السكر على الأوعية الدموية والكليتين والفشل الكلوى، وكذلك يمكن أن يفطر مريض السكر إذا صاحب مرض السكر عوامل خطورة أخري مثل أمراض القلب وتشمل جلطات القلب الحديثه واضطراب ضربات القلب والهبوط الحاد فى وظائف القلب و أمراض صمامات القلب وكذلك الاصابة بجلطات المخ الحديثه، وإذا كان مريض السكر يعالج بكمية كبيرة من الأنسولين فننصحه بالإفطار وبالذات إذا تعددت جرعات الأنسولين خلال اليوم الواحد سواء كان من مرضى النوع الأول أو النوع الثاني للسكر.

وأوضحت، إن الحوامل ممنوعين تماما ًمن صيام رمضان إذا كانوا مصابيين بمرض السكر، وكذلك السيدات المرضعات إذا كن يتناولن الانسولين فهناك صعوبة شديدة في صيامهم وهناك خطورة في الصيام إذا زاد الهيموجلوبين السكري عن 10%.

وقالت الدكتورة إيناس شلتوت، عندما نتحدث عن علاج مريض السكر خلال صيامه فيتوقف العلاج علي نوع الدواء المستخدم وكذلك عدد الوجبات، فإذا استطاع المريض الإلتزام بالنظام الغذائي الذي حدده له الطبيب وتناول فقط وجبتي الإفطار والسحور بدون تناول وجبات فى منتصف فترة الإفطار وبدون تناول أنواع الحلوى التى يكثر تناولها خلال شهر رمضان، فمريض السكر من هذا النوع ينصح له بتناول كمية أقل من علاج السكر الذي يتناوله خلال أيام الإفطار العادية، وذلك بعد استشارة الطبيب المعالج، وتوجد الآن بعض الأدوية للسكر عن طريق الفم مفضلة أكثر من غيرها خلال رمضان لأنها لا تتسبب فى نقص مستوى السكر فى الدم.

أما مرضى السكر الذين يعالجون بالأنسولين فننصحهم أن تعدل جرعة الأنسولين حتى لا يصاب المريض بدوخة أو غيبوبة نتيجة لنقص السكر خلال فترة صيام اليوم التالي، إذا لزم الأمر طبعًا بعد أخذ رأي الطبيب المعالج، ويعتبر الأنسولين القاعدى طويل المفعول آمنا إلى حد ما عند استخدامه مع أقراص علاج السكر التي لا تتسبب فى خفض السكر تحت المستوى الطبيعى .