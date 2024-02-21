حلم كل النساء.. فوائد القرنفل على الريق للتخسيس وطرق مختلفة لتناوله

بيروت - نادين محمد - يشتهر القرنفل كتابل في غالبية المطابخ العالمية، إذ يمتاز برائحته الفريدة وبنكهته المميزة، ليس هذا فحسب، بل بفوائده للجسم، وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهاب وللأكسدة، كما أثبت قدرته على التخسيس، سواء تم استخدامه كعيدان، مشروب أو كزيت.

في هذا المقال، سنوضح فوائد القرنفل للتخسيس، خاصة إذا ما تم تناوله على الريق، تابعينا سيدتي...

خصائص القرنفل وفوائده لتنحيف الجسم

الصورة من Freepik

يساعد القرنفل على إنقاص الوزن، فهو يمتلك قيمة غذائية عالية من الكربوهيدرات، إلى البروتين، الدهون فالألياف، هذا إضافة إلى نسبة جيدة من المعادن، مثل الكالسيوم، الحديد، البوتاسيوم، الزنك، المغنيسيوم والصوديوم. أما الفيتامينات، يحتوي القرنفل على فيتامين C، D، A، E،K ، B2 أي الريبوفلافين Riboflavin، B6 البيريدوكسين Pyridoxine، B12 أي الكوبالامين Cobalamin و B9 حمض الفوليك Folic Acid .

يمتاز القرنفل بسعراته الحرارية المنخفضة، إذ تحتوي ملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل، أي ما يعادل 2 غرام على 6 سعرات حرارية فقط.

يعزز من عملية الهضم وذلك عن طريق تنشيط إفراز الإنزيمات الهضمية، ما يساهم في فقدان الوزن، التخفيف من انتفاخات البطن، هياج المعدة، الغثيان وعسر الهضم.

يعمل القرنفل على خفض مستويات السكر بالدم، وذلك وفقاً لما أثبتته العديد من الدراسات العلمية بأن المواد الكيميائية بالقرنفل تحفز إنتاج الأنسولين، وبالتالي يمثل فائدة مهمة جداً لمرضى السكري، ويساعد على إنقاص الوزن في الوقت عينه. فالقرنفل يحتوي على مركب النيجيرسين Nigericin الذي يعمل على امتصاص السكر من الدم إلى الخلايا وزيادة إفراز الإنسولين من خلال تحسين وظيفة الخلايا التي تنتجه، ما يساهم في فقدان الوزن.

يضاعف من معدل الحرق، أو ما يعرف بعملية التمثيل الغذائي، ما يساهم في عملية فقدان الوزن، خاصة إذا ما تناوله على الريق.

يحتوي القرنفل على نسبة عالية من مضادات الدهون والكوليسترامين Cholestyramine، التي تعمل على تنظيم مستويات الكوليسترول والدهون بالدم، ما يساعد على خسارة الوزن، والتقليل من فرص الإصابة بالأمراض المصاحبة لتجمع الدهون في الجسم، مثل تصلب الشرايين.

القرنفل من أفضل مضادات الأكسدة الطبيعية، يمتاز بقدرته العالية على إطلاق الهيدروجين Hydrogen، وخفض بيروكسيد الدهون Peroxide بصورة أفضل، لذلك تزداد فوائد القرنفل على الريق للتخسيس من أجل تخليص الجسم من الشوارد الحرة والسموم.

أثبتت التجارب قدرة القرنفل على إنقاص من 7 إلى 8 كيلو غرام من الوزن في غضون شهر إلى جانب بعض التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وذلك بفضل خصائصه ومحتواه من مادة اليوجينول Eugenol الذي ثبت أنها تعمل كمضاد قوي للأكسدة، إذ وجدت دراسة أن اليوجينول أوقف الضرر التأكسدي الذي تسببه الجذور الحرة بفاعلية أكبر بخمس مرات من فيتامين E .

إلى ذلك، يؤثر اليوجينول الموجود في القرنفل على براعم التذوق بالفم، ما يخفف الإحساس بالتذوق، وبالتالي، يكبح الشهية، خاصة إذا ما تم تناوله على الريق.

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كيفية استخدام القرنفل للتخسيس

يمكن استخدام القرنفل كعيدان، زيت أو مشروب ساخن، فجميعها تحتوي على العناصر الغذائية نفسها التي تساعد على خسارة الوزن. إليك بعض الوصفات التي يمكن إعدادها من القرنفل للتخسيس...

الصورة من Adope

شاي القرنفل

تضاف ملعقة صغيرة من عيدان القرنفل إلى كوب من الماء.

يوضع الخليط على النار حتى يغلي لمدة 5 دقائق، ثم يرفع عن النار ويترك جانباً لمدة 4 ساعات حتى يختمر.

يتم تقسيم كوب شاي القرنفل المعد إلى 3 حصص، يتم تناول كل قسم منه 3 مرات في اليوم، على الريق وقبل وجبتي الغذاء والعشاء.

القرنفل والكمون

توضع كمية من عيدان القرنفل وأخرى من بذور الكمون في مقلاة على النار لتحميصها.

تطحن للحصول على مسحوق ناعم، ثم تخزن الكمية في وعاء ذات غطاء محكم .

تؤخذ ملعقة واحدة من هذا المسحوق وتضاف إلى كوب من الماء.

يوضع على النار حتى الغليان، يصفى ويتم تناوله على الريق.

القرنفل والزنجبيل

الصورة من Adope

يطحن جذر الزنجبيل الطازج وتضاف إليه ملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل، وملعقة صغيرة من الشاي الأسود أو الشاي الأخضر.

يضاف الخليط إلى ½ ليتر من الماء المغلي ويترك جانبا لمدة ½ ساعة.

يتم تناول كوب منه على الريق.

يمكنك إضافة بضع قطرات من عصير الليمون إلى هذا المشروب أو العسل حسب الرغبة.

لا ينصح بتناول أكثر من كوب واحد خلال اليوم لتجنب هياج المعدة.

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زيت القرنفل

هناك طريقتان لاستخدام زيت القرنفل للتخسيس، إما من خلال تناوله بعد إضافة بضع قطرات منه إلى كوب من الماء الدافىء، أو عن طريق التدليك، ولكن يجب إضافة أحد الزيوت الناقلة له، لأنه شديد التركيز...

الطريقة

تضاف 5 قطرات من زيت القرنفل إلى كوب من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، زيت اللوز الحلو وغيرها.

يوزع الخليط على المنطقة المراد تخسيسها، وتفرك بحركات دائرية.

نصائح عند استخدام القرنفل على الريق للتخسيس

الصورة من Freepik

الالتزام بتناول كوب واحد من شاي القرنفل يومياً لتجنب هياج المعدة والجهاز الهضمي.

يفضل ممارسة الرياضة بصورة منتظمة، وتجنب تناول الوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالدهون لتحقيق أقصى استفادة من فوائد القرنفل للتخسيس.

لتحقيق أقصى استفادة من فوائد زيت القرنفل للتخسيس، يجب عدم استهلاك أكثر من ملعقة صغيرة منه يومياً.

لا ينصح بتناول القرنفل من قبل الذين يعانون من التهابات المعدة، الجهاز الهضمي، أو الذين لديهم حساسية من القرنفل.

لا ينصح بتناول الحوامل، أو المرضعات للقرنفل إلا بعد استشارة الطبيب.

يجب استشارة الطبيب عند الشعور بالغثيان، ظهور احمرار أو حكة بالجلد عند تناول مشروبات القرنفل.

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