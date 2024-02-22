شكرا لقرائتكم خبر عن هضم جيد وصحة قوية.. تعرف على فوائد تناول الماء بأوراق الكاري فى الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شرب ماء أوراق الكاري في الصباح يعد من الحيل الجيدة للحصول علي صحة قوية وصحية، وعن فوائده أوضحها التقرير المنشور عبر موقع healthshots، ومنها:

- غني بمضادات الأكسدة

يعد الماء بأوراق الكاري وسيلة حيوية للغاية لبدء يومك. ويقول الخبير إنه غني بمضادات الأكسدة والمواد المغذية الأساسية، وينشط الجسم، ويعزز عملية التمثيل الغذائي، ويساعد على الهضم.

أي مكون غني بمضادات الأكسدة سيقوي جهاز المناعة لدينا مما يجعلنا أقل عرضة للإصابة بالأمراض ويمكن أن يقلل من الوقت الذي نمرض فيه. تعمل مضادات الأكسدة على محاربة الجذور الحرة في الجسم والتي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان. لذا، فإن شرب إكسير الصباح باستخدام أوراق الكاري هو خطوة صحية ذكية لإبعاد الأمراض.

- يحسن صحة الشعر

نفس خصائص أوراق الكاري بمثابة منشط لشعرك، إنه يقوي بصيلات الشعر، ويعزز النمو، ويمنع الشيب المبكر، ويغذي فروة الرأس، ويترك خصلات الشعر لامعة ونابضة بالحياة ومرنة.

- يساعد على الهضم

تحتوي أوراق الكاري على إنزيمات هضمية تعزز حركة الأمعاء الصحية، حيث يعمل ماء أوراق الكاري أيضًا كملين خفيف، ويعزز حركة الأمعاء عن طريق تحفيز الجهاز الهضمي بلطف. فخصائصه الطبيعية تساعد في تخفيف الإمساك دون التسبب في آثار قاسية أو مفاجئة على الأمعاء.

-محاربة التوتر

نحن جميعا ندرك أن أوراق الكاري تحمل رائحة عشبية ممتعة. ولكن، هل تعلم أن هذه الرائحة يمكن أن يكون لها آثار إيجابية على أجسامنا؟ شرب ماء أوراق الكاري يمكن أن يريح عضلاتك وأعصابك ويعزز الشعور بالهدوء وبالتالي يخفف التوتر. من الأفضل دائمًا أن تبدأ يومك بمشروب التخلص من السموم هذا حتى تشعر بالهدوء والانتعاش في الصباح لمواصلة يومك.

- يحتوي على مركبات نباتية قوية

تعتبر أوراق الكاري مستودعًا للمواد النباتية الوقائية مثل القلويدات والجليكوسيدات والمركبات الفينولية. تعمل هذه المواد كمضادات للأكسدة يمكنها الحفاظ على صحة قلبك عن طريق خفض مشاكل مثل ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الجسم.