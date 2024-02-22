شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم الفواكه.. 5 آثار جانبية يجب معرفتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسب ريجيم الفاكهة، الكثير من الاهتمام لالتزامه الصارم باستهلاك الفاكهة في المقام الأول، ويروج المدافعون عن هذا النظام الغذائي لفوائده الصحية المحتملة، بينما يثير المنتقدون مخاوف بشأن كفايته الغذائية والمخاطر المحتملة.





ما هى حمية الفاكهة؟حمية الفاكهة وفقا لموقع " Onlymyhealth "هى شكل مقيد للغاية من النظام النباتي الذي يركز على تناول الفواكه النيئة، حيث يمتنع متبعو هذا النظام الغذائي عن تناول جميع المنتجات الحيوانية، بما في ذلك منتجات الألبان، ويعتمدون في الغالب على الفواكه لتلبية احتياجاتهم الغذائية.

في حين يمكن أيضًا تضمين الخضروات والفواكه المجففة والمكسرات والبذور باعتدال، إلا أنه عادة ما يتم تجنب الحبوب والبقوليات أو الحد منها، المبدأ الأساسي للنظام الغذائي للفاكهة هو استهلاك الأطعمة في حالتها الطبيعية، مع جزء كبير من السعرات الحرارية اليومية المستمدة من الفواكه النيئة.

الفوائد الصحية لحمية الفاكهة 1. غنية بالمواد المغذيةالفواكه مليئة بالفيتامينات الأساسية والمعادن ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية الحيوية للصحة العامة والرفاهية. 2. محتوى عالي من الأليافتعتبر الفواكه مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية، وتعزز صحة الجهاز الهضمي، وتنظم حركات الأمعاء، وتساعد في إدارة الوزن من خلال تعزيز الشبع. 3. الترطيبتحتوي العديد من الفواكه على نسبة عالية من الماء، مما يساهم في مستويات الترطيب العامة في الجسم، يعد البقاء رطبًا بشكل كافٍ أمرًا ضروريًا لمختلف وظائف الجسم، بما في ذلك تنظيم درجة الحرارة ونقل العناصر الغذائية.

المخاطر الصحية 1. نقص التغذيةفي حين أن الفواكه توفر مجموعة من العناصر الغذائية، فإن الاعتماد عليها فقط في الغذاء يمكن أن يؤدي إلى نقص في العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتين والكالسيوم والحديد وفيتامين ب 12 وأحماض أوميجا 3 الدهنية، بدون تخطيط دقيق، قد يتعرض الثمار لخطر سوء التغذية. 2. عدم تناول كمية كافية من البروتينتحتوي الفواكه على نسبة منخفضة نسبيًا من البروتين مقارنة بالمجموعات الغذائية الأخرى مثل البقوليات والحبوب. يمكن أن يؤدي تناول البروتين غير الكافي إلى إضعاف العضلات ووظيفة المناعة والصحة العامة.

3. عدم توازن مستويات السكر في الدميمكن أن يؤدي استهلاك كميات كبيرة من الفواكه، خاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية، إلى تقلبات في مستويات السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى تفاقم مقاومة الأنسولين وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري. 4. المخاوف المتعلقة بصحة الأسنانيمكن أن تساهم السكريات الطبيعية الموجودة في الفواكه في تآكل الأسنان وتسوس الأسنان إذا لم يتم الحفاظ على ممارسات نظافة الفم المناسبة. 5. مشاكل في الجهاز الهضميقد يعاني بعض الأفراد من عدم الراحة في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ أو الغازات أو الإسهال..

من الضروري التعامل مع النظام الغذائي للفاكهة بحذر وانتباه، وضمان تلبية الاحتياجات الغذائية من خلال التخطيط الدقيق وتنويع مصادر الغذاء.