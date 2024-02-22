شكرا لقرائتكم خبر عن بتأخر الإفطار.. استشارى يوضح أهمية تناول الطعام خلال ساعتين من الاستيقاظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من الأشخاص الذين يفوتون تناول وجبة الإفطار أو يتجنبون تناول أى شىء فى الصباح أو تعتقد أن تخطى وجبة الإفطار قد يساعد فى إنقاص الوزن فأنت مخطئ.

من جانبها كشفت الدكتورة مفيدة الشلقانى استشارى التغذية الإكلينيكية فى كلية الطب جامعة القاهرة، أنه يجب أن تجعل وجبة الإفطار جزءًا غير قابل للتفاوض من روتينك الصباحى، موضحة أن تناول وجبة الإفطار خلال ساعتين من الاستيقاظ يمكن أن يساعد فى تنشيط عملية التمثيل الغذائى لديك ويزودك بالطاقة لبقية اليوم.

وأشارت الطبيبة إلى أن تناول الطعام في غضون ساعتين من الاستيقاظ يحفز عملية التمثيل الغذائي لديك، مما يوفر بشكل أساسي الطاقة التي يحتاجها جسمك ليعمل على النحو الأمثل طوال اليوم، وبعد صيام طوال الليل يمكن لتناول وجبة الفطار فور الاستيقاظ الحفاظ على مستويات السكر في الدم عن طريق تناول وجبة إفطار مغذية خلال أول ساعتين بعد الاستيقاظ.

كما توفر وجبة الإفطار المتوازنة التي تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين والدهون الصحية إطلاق ثابت للجلوكوز في مجرى الدم، ما يمنع التقلبات الحادة في مستويات السكر في الدم، كما يساعد هذا الثبات في نسبة السكر في الدم في الحفاظ على مستويات الطاقة ويدعم المزاج العام والوظيفة الإدراكية طوال اليوم.

بجانب ذلك فإن تناول وجبة الإفطار خلال ساعتين من الاستيقاظ يمكن أن يعزز الوظيفة الإدراكية ويحسن صحة الدماغ، ودعم وظيفته، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية الأساسية، هذه العناصر الغذائية تعمل على تغذية خلايا الدماغ، وتعزيز وظيفة الناقلات العصبية، موضحة أنه غالبًا ما يعاني الأفراد الذين يتناولون وجبة إفطار مغذية من تحسين الذاكرة والتركيز ومهارات حل المشكلات مقارنة بأولئك الذين يتخطون هذه الوجبة.