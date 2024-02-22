شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سرطان بيركت.. سبب وفاة الدكتور هانى الناظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى المصريون نبأ وفاة الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، ببالغ الحزن والأسى، وكان الناظر قد عانى من مرض سرطان بيركت منذ أشهر وتدهورت حالته الصحية مؤخراً، في السطور التالية نتعرف على المزيد عن سرطان "بيركت" المرض الذى عانى منه الدكتور هانى الناظر.

مرض هانى الناظر

مرض هانى الناظر الذى عانى منه في الأشهر الأخيرة هو سرطان الغدد الليمفاوية "بيركيت" وهو سرطان نادر وسريع النمو وتظهر أعراضه فجأة وتزداد سوءًا بسرعة.

إنه نوع نادر من السرطان يبدأ غالبًا في أعضاء الجسم مثل البطن (البطن) أو الطحال

أسباب سرطان بيركيت

لا أحد يعرف بالضبط ما الذي يسبب سرطان الغدد الليمفاوية بيركيت.

يربط الباحثون الذين يدرسون خلايا سرطان الغدد الليمفاوية في بوركيت الحالة بالتغيرات في جين MYC والجينات الأخرى التي وجدوها في الخلايا السرطانية. يتحكم جين MYC في بعض جوانب نمو الخلايا ولا يزال الباحثون يحققون في أسباب التغيرات الجينية.

في بعض الحالات، يعاني الأشخاص المصابون بفيروس إبشتاين بار (EBV) في الولايات المتحدة أيضًا من سرطان الغدد الليمفاوية بوركيت ولكن ليس كل من لديه هذا الفيروس يصاب بسرطان الغدد الليمفاوية بوركيت.

أعراض سرطان الغدد الليمفاوية بيركيت

يؤثر سرطان الغدد الليمفاوية بوركيت على البالغين والأطفال بطرق مختلفة لكن عادةً ما تظهر الأعراض على الأطفال والبالغين فجأة وتزداد سوءًا بسرعة.

يمكن أن يتضاعف حجم أورام سرطان الغدد الليمفاوية بوركيت خلال ساعات قد تكون الأعراض الشديدة بشكل متزايد علامة على الأورام سريعة النمو.

تشمل بعض الأعراض الشائعة لسرطان الغدد الليمفاوية بوركيت لدى الأطفال ما يلي:

ألم في البطن (البطن).

استفراغ و غثيان.

فقدان الشهية.

الضعف والتعب.

تورم العقد الليمفاوية.

تشمل الأعراض الشائعة لدى البالغين ما يلي:

الضعف والتعب.

حمى.

فقدان الوزن غير المقصود.

تعرق ليلي شديد.