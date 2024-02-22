أطعمة تسرع من شيخوخة البشرة.. تجنبيها

بيروت - نادين محمد - بالرغم من أنه لا يمكن أن توقفي تأثير مرور الزمن على بشرتكِ، إلا أنه باستطاعتكِ تأخيره، من خلال ما تتناولينه من أطعمة، فقد أثبتت العديد من الدراسات رابطاً مباشراً بين شيخوخة البشرة والنظام الغذائي المعتمد، فتناول بعض الأطعمة يؤدي إلى إبطاء الدورة الدموية في البشرة، ما يتسبب بتراكم السموم وبتلف الكولاجين المادة المسؤولة عن ليونة ومرونة الجلد.

ما هي هذه الأصناف من الطعام التي تؤثر على شباب بشرتك وتعجل من ظهور علامات التقدم في السن؟ تعرفي إليها في سطور هذا المقال....

أطعمة تسبب شيخوخة البشرة

هناك عاملان رئيسيان يتسببان بشيخوخة البشرة، وهما التعرض للأشعة ما فوق البنفسجية والأطعمة التي سنذكر من قائمة طويلة أهمها، وهي:

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اللحوم المصنعة

تحتوي اللحوم المصنعة، مثل السجق، النقانق... على نسب مرتفعة من الصوديوم، الدهون المشبعة والكبريتيت Sulfite Ion التي تسبب جفاف الجلد وإضعاف الكولاجين. عوضاً عنها، ينصح بتناول لحوم الدجاج والديك الرومي التي تساعد على إنتاج الكولاجين.

الملح

الإفراط في تناول الملح يؤدي إلى ارتفاع في معدلات ضغط الدم في الجسم ويحدث أضراراً في أنسجة البشرة، إذ يتسبب بجفافها، ما يسرع من ظهور علامات التقدم في السن. لذا، ينصح الخبراء بالتخفيف من استهلاكه قدر المستطاع.

السكر والحلويات

السكر شبيه بالملح لتأثيره السلبي على البشرة، لأنه يعيق مسار الإنسولين في الدم ويؤدي إلى تلف ألياف الكولاجين التي تحافظ على شباب البشرة، من خلال عملية يطلق عليها "الغلوزة" Glycation التي تحدث في مجرى الدم، حيث يرتبط السكر في مجرى الدم بالبروتينات والدهون لتكوين مركبات ضارة تسمى (AGEs). فبدلاً من تناول الوجبات الخفيفة السكرية، يمكن تناول ثمار الفاكهة الطازجة أو بضع قطع من الشوكولاتة الداكنة الغنية بمضادات الأكسدة المفيدة للبشرة وتسمى أنثوسيان Anthocyanin التي يعتقد أنها تحارب علامات شيخوخة البشرة المبكرة.

الفركتوز

في السابق، كان هناك اعتقاد بأن سكر الفركتوز بديل صحي للسكر، إلا أن الأبحاث لاحقاً دحضت هذا الاعتقاد الخاطئ. فالفركتوز يعمل على تكسير الكولاجين أسرع من السكر العادي، الأمر الذي يسرع من ظهور التجاعيد.

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القهوة

الصورة من Freepik

لا بأس بتناول كوب أو اثنين من القهوة في اليوم، ولكن تخطي هذا المعدل يساهم في شيخوخة الجلد المبكرة، وذلك لاحتوائها على الكافيين الذي يرفع من مستويات هرمون الإجهاد والتوتر، الكورتيزول Cortisol المرتبط بشكل مباشر بظهور علامات الشيخوخة، مثل الهالات السوداء والتجاعيد. ينصح بالاستعاضة عنها بخيارات أخرى خالية من الكافيين، مثل الشاي الأخضر كونه يحتوي على مستويات أقل من الكافيين، بالإضافة إلى مركبات مضادة للأكسدة تدعم صحة الجلد من خلال محاربة الشوارد الحرة.



المارغارين

تصنع من الزيوت النباتية السائلة، وتخضع لعملية الهدرجة التي تحفز تركيبة الأحماض الدهنية، وينتج عن هذه العملية تكون الدهون المتحولة التي تزيد الإجهاد التأكسدي في الجسم وتسرع شيخوخة البشرة.

الحليب

الصورة من Pixabay

الحليب مصدر مهم للكالسيوم، لكنه يضاعف من نشاط الغدد الدهنية التي تؤدي إلى ظهور البثور وتسريع عملية شيخوخة البشرة.

الخبز الأبيض

للخبز الأبيض مؤشر جلايسيمي Glycemic index عالٍ، وهو كناية عن مؤشر يصنف الأغذية بأرقام من 0 وحتى 100، وذلك وفقاً لمدى تأثير هذه الأغذية على رفع مستويات السكر في الدم خلال ساعتين من تناولها. لذا يعتبر من الأطعمة التي تسرع من شيخوخة البشرة، هذا إضافة إلى أنه يضاعف من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

الأطعمة المقلية

قلي الأطعمة في الزيوت العالية الحرارة يؤدي إلى إفراز الشوارد الحرة التي تدمر خلايا الجلد، وهذا يؤدي إلى إضعاف أنسجة البشرة والتسريع من شيخوختها، كما أنه يتلف الحمض النووي.

ما رأيك ان تجربي خلطات تخفي التجاعيد وتحارب علامات الشيخوخة المبكرة