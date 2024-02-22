شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى يوضح مخاطر الإسراف فى تناول الأعشاب الملينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأعشاب الملينة أحد أهم الأساليب التى يلجأ إليها البعض للتخلص من مشكلات الجهاز الهضمى، وأزمات الإمساك ومشكلات العسر الهضمى، ووفقا لتقرير نشر فى موقع فيرى ويل هيلث المعنى بالصحة العامة فإن الكثيرين يلجأون إلى الأعشاب ومشروباتها للتخلص من مشكلات الهضم، وهو أمر غير خطير إلا إذا زاد عن حده أو أساء الشخص استخدامه.

وتابع التقرير موضحا أن البعض يستخدم أعشاب ومشروبات دافئة مثل الراوند وشجرة القرفة وغيرها من الملينات الطبيعية، وحذر التقرير من الإسراف في اللجوء لتناولها للتخلص من الإمساك، موضحا أنها قد تتسبب فى مشكلات صحية منها الاضطراب القولونى، وهو حالة من تصبغ القولون والإضرار به، كذلك قد يعانى البعض من مشكلة فى المستقيم إذا ما أسرف فى تناول الملينات العشبية.

وفى السياق ذاته حذر الدكتور عبد المنعم إبراهيم استشارى الباطنة بطب قصر العينى من استخدام الملينات العشبية مثل السلمكى وغيرها، والإسراف في تناولها، وكذا الملينات الدوائية والاعتياد عليها، لإن الشخص قد يصبح غير قادر على التخلص من الإمساك بعد ذلك إلا باستخدامها.

وتابع محذرا من المشكلات التي قد تصيب البطن والمعدة نتيجة الإسراف في تناول الملينات العشبية، ومنها اضطرابات الهضم، سيولة البراز المفرط، فضلا عن الإسهال المزمن، كذلك الإصابة بالتقلصات وآلام البطن المزعجة، والغازات.