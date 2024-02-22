شكرا لقرائتكم خبر عن احذر أضرار تسخين العيش على النار مباشرة.. اعرف الطريقة الصحية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعتبر عشق للكثيرين، ومزاج خاص عند تناول قطعة الجبن بالخبز "المقمر" على النار، ولكن هل تعلم أن هذه الطريقة قد تعرض صحتك للخطر؟هذا ما كشفت عنه العديد من الدراسات الطبية، فتعرض الخبز بشكل مباشر للنار يعرضه للمركبات الضارة، مثل المواد المسرطنة التي ينتجها الغاز، و هذه السموم مسئولة عن زيادة خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية، ومن أشهرها السرطان.
فإن طرق الطهي ذات درجات الحرارة العالية، يمكن أن تطلق مواد مسرطنة، حيث يمكن أن يؤدي إلى تكوين مركبات مسرطنة في الأطعمة، و قد تزيد هذه المركبات من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم مع مرور الوقت.
كيف يمكنا تناول العيش بشكل صحي؟..أجاب استشاري السمنة والنحافة عن هذا الأمر، موضحا أنه في حالة الاحتفاظ به في الفريزر يجب عليك إخراجه قبل تناول الطعام بفترة حتي "يفك" وتستطيع تناوله، أو يمكنك تسخين الفرن ثم إغلاقة ووضع الخبز في السخونة الخاصة به.
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