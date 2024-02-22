شكرا لقرائتكم خبر عن احذر أضرار تسخين العيش على النار مباشرة.. اعرف الطريقة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر عشق للكثيرين، ومزاج خاص عند تناول قطعة الجبن بالخبز "المقمر" على النار، ولكن هل تعلم أن هذه الطريقة قد تعرض صحتك للخطر؟هذا ما كشفت عنه العديد من الدراسات الطبية، فتعرض الخبز بشكل مباشر للنار يعرضه للمركبات الضارة، مثل المواد المسرطنة التي ينتجها الغاز، و هذه السموم مسئولة عن زيادة خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية، ومن أشهرها السرطان.

وفى هذا الإطار صرح الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة، بأن تعرض الخبز بشكل مباشر على الغاز، وأيضا تعرضه لحرق يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية، ومن بينها التالي: -يصبح الخبز غني بالمواد السامةيصدر الغز بعض ملوثات الهواء مثل أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد النيتروجين ، وعند إطلاقها بكميات كبيرة، تشكل مخاطر صحية، وأبرزها التلوث الغذائي. - قد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنةيزيد من فرص التعرض لمشاكل في الجهاز التنفسي بسبب إفراز الغازات السامة التي تؤثر علي صحته، وأيضا يزيد من فرص الإصابة بمشاكل صحية أخري كمشاكل الجهاز الهضمي، والقلب. يزيد من خطر الإصابة بالسرطان فإن طرق الطهي ذات درجات الحرارة العالية، يمكن أن تطلق مواد مسرطنة، حيث يمكن أن يؤدي إلى تكوين مركبات مسرطنة في الأطعمة، و قد تزيد هذه المركبات من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم مع مرور الوقت.

كيف يمكنا تناول العيش بشكل صحي؟..أجاب استشاري السمنة والنحافة عن هذا الأمر، موضحا أنه في حالة الاحتفاظ به في الفريزر يجب عليك إخراجه قبل تناول الطعام بفترة حتي "يفك" وتستطيع تناوله، أو يمكنك تسخين الفرن ثم إغلاقة ووضع الخبز في السخونة الخاصة به.