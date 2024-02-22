شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بدون سابق إنذار .. متى يخضع الطفل لزراعة نخاع العظام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدون سابق إنذار من المسلسلات التي ستعرض خلال شهر رمضان، ويناقش ولادة طفل يعاني من سرطان الدم، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي علاج سرطان الدم لدي الأطفال، وفقا لتصريح خاص من الدكتور علاء إبراهيم استشاري أورام الطفل في قنا.

أكد استشاري أورام الأطفال، أن علاج سرطان الدم يعتمد في المقام الأول علي خضوع الطفل لزراعة نخاع العظام، وهي تساعد في استبدال خلايا الدم التالفة بخلايا سليمة، ويساعد بشكل ملحوظ في العلاج، لأنه يعتمد علي تدمير أي خلايا دم غير صحية واستبدالها بالخلايا الجذعية المأخوذة من الدم أو نخاع العظم.

وأشار أنه يتم الخضوع لزراعة نخاع العظام لعلاج الحالات التي يتضرر فيها نخاع العظام ولم يعد قادرًا على إنتاج خلايا دم سليمة، فعند الإصابة بفقر الدم اللاتنسجي الوخيم وسرطان الدم، وسرطان الغدد الليمفاوية يكون لزراعة نخاع العظام الدور في الشفاء.

وأشار استشاري أورام الأطفال، أن خضوع الطفل لزراعة نخاع العظام تعد من العمليات ذات الإجراءات الكثيرة والمعقدة، ويجب أخذ جميع الاحتياطات لتجنب التعرض لأي مضاعفات أثناء العملية، ومن ضمنها إنخفاض عدد خلايا الدم، وتجنب التعرض لخلايا المزروعة في مهاجمة الخلايا الأخري في الجسم.