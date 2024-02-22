شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة لمريض القلب.. لو ناوى تصوم قلل الملح والسكر وماتكترش من العرقسوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة جميلة نصر، أستاذ أمراض القلب بجامعة قناة السويس، رئيس قسم القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي بالتأمين الصحى الشامل، خلال مؤتمر الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم الذى عقد اليوم بالقاهرة، إنه لا بد أن نحدد مدى قدرة مريض القلب على الصيام من عدمه.

وأوضحت أن الذى يحدد هذا الأمر هو الطبيب، لكن الأشخاص الذين لديهم هبوط في عضلة القلب ننصحه بعدم الصوم، والمرضى الذين لديهم مشاكل في كهربية القلب يتعرضون لمضاعفات كبيرة إذا صاموا، والمصابون بخلل في صمامات القلب، والمرضى الذين يتناولون أدوية مدرات البول، والذين قاموا بتركيب دعامة بالقلب حديثا، عليهم عدم الصوم وعليهم تناول الطعام الصحى، وذلك بالاقلال من السكر والملح وتناول 5 حصص من الفواكه والخضراوات وعليهم الطهى بزيت عباد الشمس والإقلال من الحلويات، واستبدالها بالفواكه الطبيعية، وكل ما اقتربنا من الطبيعة كلما كان صحتهم أفضل، ويفضل تناول المياه والشاى والقهوة وعدم تناول الكثير من العرقسوس، ويمكن تناول الدوم والخروب والكركديه، وعلى مريض السكر أن يأخذ حذره من التمور لاحتوائها على الكثير من السكريات ولا للتدخين أو تدخين الشيشة، حيث إن الصيام فرصة للإقلاع عن التدخين.

من جانبها قالت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء بطب قصر العينى، إن المؤتمر الـ 20 للجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم يقدم أهم التوصيات لمريض السكر والتي نشرت في أهم المجلات العالمية، حيث استعرض توصيات مريض السكر أثناء علاجه بالإنسولين خلال شهر رمضان، ومريض سكر النوع الثانى، والفئات التي يمكن أن تصوم والفئات الممنوعة من الصيام، وكيف يقيس السكر خلال الصيام ومريض ضغط الدم أو مريض القلب، وأمراض جلطات المخ ومشاكل ومضاعفات العين وكيفية ضبط أقراص السكر والأنواع الآمنة من علاج السكر وتعليم المريض كيفية التعامل مع الصيام.

وأضافت أن هناك أيضا مضاعفات لمريض السكر على أنسجة الجسم اذا كانت حالته غير مستقرة، محذرة من صوم المرأة الحامل إذا كانت مصابة بمرض السكر، حيث إنها لا يجوز لها الصيام نهائيا لأنها تعرض حياتها هي وجنينها للخطر حيث إنه يمكن أن يحدث هبوط للسكر في الدم.

وأكدت أن مرضى الزهايمر ممنوعين من الصيام، والشخص المسن ممنوع له الصيام لأنه يكون بمفردة في المنزل وهو قد لا يشعر بأعراض هبوط السكر بالدم مما يعرض حياته للخطر، مضيفة أن مرضى السكر من النوع الأول إذا كان يتناول الإنسولين 4 مرات في اليوم فهناك خطورة من الصيام بالذات إذا كان السكر غير منضبط، وننصح الشباب والأطفال المصابين بالسكر بتجنب الصيام لأنه عرضة لحدوث مضاعفات شديدة خلال الصيام، ولكن إذا كان مريض السكر من النوع الأول ويعتمد في علاجه على مضخة الإنسولين فيمكنه الصيام إذا كان سكره منضبطا.