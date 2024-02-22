شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "المعلم" رمضان 2024.. كيف تدمر الرغبة الانتقامية الصحة النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل المعلم أحد أهم مسلسلات رمضان 2024 والذى يناقش قضية اجتماعية هامة عن الانتقام وآثاره السلبية على النفسية والمجتمع، وذكر تقرير نشر في موقع fastercapital أن الانتقام تلك الفكرة التي تسيطر على بعض الأشخاص تضر بنفسيتهم أكثر من أن تفيدها، فالكثير من الآثار النفسية تنتج عن سيطرة الانتقام الذى يجلب معه مشاعر غير صحية، كالقلق والتوتر والحزن والكره وغيرها :

زيادة مستويات التوتر الحاد وتنوباته

زيادة حدة نوبات القلق وتبعاتها

التأثير على الصحة العقلية وطبيعة التفكير وزيادة حدة التهور

زيادة التشتت وضعف المرونة العاطفية

الشعور بالدونية وربطها بفكرة نجاح الانتقام من عدمه

اضطرابات النوم الحادة

كثرة التفكير وحدته

عدم تقبل الذات

ونصح التقرير بتخفيف حدة هذه الأفكار الانتقامية من خلال اللجوء لمختص نفسى يساعد على تعزيز فكرة التسامح والهدوء النفسى ، كذلك اتباع بعض التعليمات الصحية منها :

ـ يمكنك التخلص من هذه الأفكار الانتقامية مثل ممارسة تمارين الاسترخاء.

ـ ممارسة تقنيات التأمل واللجوء للمختص عند الحاجة.

ـ ممارسة الرياضة أيضا بشكل واعى ومدروس ومنظم.

ـ الاهتمام بقضاء وقت مع اشخاص متزنين نفسيا وعدم الالتقاء بأشخاص يعززون الجانب الانتقامى في الانسان.

تعزيز فكرة الحياة النفسية الصحية، وتمارين اليقظة والذهن الصافى الهامة

تعزيز ممارسة الرياضات الهامة لصفاء الذهن مثل المشى والجرى