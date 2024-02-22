شكرا لقرائتكم خبر عن لو صايم في شعبان.. اكسر صيامك بالتمر واعرف فوائده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصيام في شهر شعبان له فضائل كثيرة وثواب كبير، حيث كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شهر شعبان، فإذا كنت صائماً في شهر شعبان المبارك نقدم لك التمر باعتباره أحد الأطعمة التي يمكنك كسر صيامك بهار، في هذا التقرير نتعرف على فوائد التمر لصحتك، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

التمر له فوائد كثيرة ومليء بالعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك ومليء بالسكريات الطبيعية، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، تحتوي حصة واحدة من التمر (حوالي 100 جرام أو أربع تمرات) على نسبة عالية من الكمية اليومية الموصى بها من:

-النحاس: 40%

-المغنيسيوم: 15%

-المنجنيز: 14%

-البوتاسيوم: 23%

فيتامين ب6: 17%

يحتوي التمر أيضًا على نسبة عالية من الألياف بحوالي 7 جرام لكل وجبة هذه هي نفس الكمية من الألياف الموجودة في كوب من مكرونة القمح الكامل المطبوخة أو أقل بقليل من نصف كوب من العدس.

ومن الفوائد الأخرى لتناول التمر مساعدتك في الوصول إلى حصة الحديد اليومية التي يحتاجها جسمك.

الفوائد الصحية للتمر فى صيام شعبان1. تحسين صحة الأمعاء

تظهر الأبحاث أن الفوائد الصحية للألياف تتجاوز مجرد منع الأمعاء من الانسداد، حيث يمكن أن يساعد الحصول على الكثير من الألياف من الخضار والفواكه مثل التمر أيضًا على:

-تحسين صحة قلبك.

-الحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة.

-انخفاض مستويات الكولسترول الضار (LDL) والكوليسترول الكلي.

-منع زيادة الوزن والسمنة.

-تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

2. يساعد فى الوقاية من الأمراض المزمنة

التمر غني بمركبات نباتية تعمل كمضادات للأكسدة. تحمي مضادات الأكسدة خلاياك من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.

تشير الدراسات إلى أن الجذور الحرة تلعب دورًا في تطوير:

أمراض المناعة الذاتية.

سرطان.

أمراض القلب والأوعية الدموية.

إعتام عدسة العين.

"نظرًا لأن مضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة، فإنها تساعد في منع تطور المرض.

يحتوي التمر على عدة أنواع من مضادات الأكسدة، منها:

-الكاروتينات.

-الفلافونويدات.

-قشور.

-الأحماض الفينولية.

-البوليفينول.

3. تعزيز صحة الدماغ

وقد ربطت العديد من الدراسات بين التمر وتحسين وظائف المخ، وذلك بفضل محتواه من مضادات الأكسدة. تمنع مضادات الأكسدة الالتهاب في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الدماغ.

تم ربط التهاب الدماغ بتطور أمراض مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون والتصلب الجانبي الضموري

4. قد يساعد في الولادة الطبيعية

المركبات الموجودة في التمر تحفز مستقبلات الأوكسيتوسين، والتي عادة ما تكون وظيفة هرمون الأوكسيتوسين. إن وجود الأوكسيتوسين هو مفتاح تقلصات الرحم التي تساعد على تحفيز الولادة الطبيعية، ولأن التمر مصدر ممتاز للكربوهيدرات الصحية وغني بالسكريات الطبيعية، فإن تناوله يساعد جسمك على تخزين طاقة كافية للمخاض نفسه.