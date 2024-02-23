شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أجزاء من الجسم يمكن استئصالها للضرورة الطبية رغم فوائدها.. اللوزتان أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك بعض الأجزاء في الجسم يمكنك الاستغناء عنها فى حالة الضرورة الطبية، وهى ما استعرضها موقع " onlymyhealth" 5 كالتالى:

الزائدة الدودية عبارة عن كيس صغير موجود فجزء من الأمعاء الغليظة، يمكن إزالته ويكون عادةً في حالة التهاب الزائدة الدودية. اللوزتاناللوزتان هي جزء من الجهاز المناعي، تقع في الجزء الخلفي من الحلق، حيث تساعد على الحماية من الالتهابات، خاصة أثناء مرحلة الطفولة، ولكنها أيضًا عرضة للتحول ضد الجسم، مما يؤدي إلى مضاعفات صحية مختلفة.

الزائدة الدودية

يعد التهاب اللوزتين مشكلة شائعة، خاصة عند الأطفال، مما يؤدي إلى إجراء عمليات جراحية متكررة لإزالة اللوزتين، والتي تسمى أيضًا استئصال اللوزتين.

المرارة

تقع المرارة تحت الكبد في الجانب الأيمن العلوي من البطن، حيث تقوم بتخزين الصفراء التي ينتجها الكبد ويطلقها للمساعدة في عملية الهضم، ومع ذلك، يمكن إزالة المرارة عندما تسبب مشكلة، السبب الأكثر شيوعًا هو حصوات المرارة، بعد الإزالة، الفرق الوحيد الذي لوحظ هو أن الصفراء يتم إطلاقها مباشرة في الأمعاء الدقيقة.

اللحمية

تقع اللحمية في الجزء الخلفي من تجويف الأنف، وهي، مثل اللوزتين، جزء من الجهاز المناعي، وعادة ما تكون أكثر فائدة عند الأطفال، لكنها تتقلص وتختفي عندما يبلغ معظم الأطفال سن 13 عامًا، ولهذا السبب فإن إزالتها لا تؤثر على قدرة الجسم على مكافحة العدوى.

طحالدور الطحال هو تصفية الدم والمساعدة في الاستجابات المناعية، فهو بمثابة مستودع لخلايا الدم البيضاء مما يساعدنا على مكافحة الالتهابات، ومع ذلك، يمكن للإنسان أن يعيش بدون هذا العضو، إذ يمكن لأعضاء أخرى أن تعوض غيابه. في بعض الحالات التي يكون فيها الطحال تالفًا أو مريضًا أو متضخمًا، يمكن إزالته بمساعدة استئصال الطحال.