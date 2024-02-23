شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الأطفال سر المسجد.. نصائح نفسية لتعامل طفلك مع مشكلة التنمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اهتمامها بالأطفال في مسلسلات رمضان 2024، وهناك أكثر من مسلسل كرتونى موجه للأطفال هذا العام، أبرزهم مسلسل سر المسجد، حيث تدور أحداث المسلسل حول التربية الدينية للأطفال وسر تعلقهم بالمسجد وحل للمشكلات في إطار دينى ومن بينها مشكلة التنمر، لذا في هذا التقرير نتعرف على نصائح للتعامل مع مشكلة التنمر التي يواجهها الأطفال، بحسب موقع "parents".

مسلسلات رمضان 2024 مسلسل سر المسجد ومشكلة التنمر بين الأطفال

ويمكن أن يوجد التنمر في أشكال عديدة: يمكن أن يكون جسديًا (الدفع أو الضرب)، أو لفظيًا (الشتائم أو التهديد)، أو نفسيًا وعاطفيًا (نشر الشائعات أو استبعاد شخص ما من محادثة أو نشاط).

ومع الاستخدام الواسع النطاق للتكنولوجيا، يمكن أن يحدث سلوك التنمر خارج ساعات الدراسة عبر رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والرسائل المباشرة وحتى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

علامات تعرض طفلك للتنمر

الخطوة الأولى للتعامل مع المتنمرين هي معرفة كيفية التعرف على تعرض طفلك للتنمر.

قال الدكتور ستيفن باستيرناك، دكتوراه، ورئيس قسم علم النفس في مستشفى هيلين ديفوس للأطفال بولاية ميشيجان الأمريكية، أن هناك اثنين من أعراض التنمر النموذجية تشمل:الشكاوى الجسدية (مثل آلام البطن)

نصائح للتعامل مع التنمر في المدرسة

إذا كان طفلك يتعرض للتنمر، فمن المهم أن تساعده على فهم أن التنمر ليس خطأه أبدًا، ويتعلق التنمر دائمًا بالشخص الذي يشارك في السلوك

إنشاء قائمة من الردود

تدرب على العبارات التي يمكن لطفلك استخدامها لإخبار شخص ما بالتوقف عن سلوك التنمر يجب أن تكون هذه الكلمات بسيطة ومباشرة ولكن ليست عدائية: "اتركني وشأني". أو "لم يكن ذلك لطيفًا."

لعب الأدوار في سيناريوهات "ماذا لو"

يعد لعب الأدوار طريقة رائعة لبناء الثقة وتمكين طفلك من التعامل مع التحديات، يمكنك لعب دور المتنمر بينما يمارس طفلك استجابات مختلفة حتى يشعر بالثقة في التعامل مع المواقف المزعجة، أثناء لعب الأدوار، علم طفلك أن يتحدث بصوت قوي وحازم.

تعزيز لغة الجسد الإيجابية

بحلول سن الثالثة، يكون طفلك مستعدًا لتعلم الحيل التي قد تساعده على الشعور بمزيد من القوة في المواقف الصعبة، بما في ذلك عند مواجهة سلوك التنمر.

أخبر طفلك أن يتدرب على النظر إلى لون عيون أصدقائه وأن يفعل الشيء نفسه عندما يتحدث إلى طفل يزعجه سيجبرهم هذا على رفع رؤوسهم حتى يبدوا أكثر ثقة.

هذا لا يعني أن الثقة بالنفس ستؤدي بالضرورة إلى إيقاف المتنمر أو أن عدم الثقة بالقدر الكافي سيعزز التنمر، لكن الثقة يمكن أن تساعد طفلك على الشعور بمزيد من القوة في المواقف الصعبة.