شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد شرب القهوة السوداء منها تقليل خطر الإصابة بالأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الخبراء أن القهوة مشروب صحي إذا تناولتها بدون سكر أو حليب، ونصحوا بشرب 3-5 أكواب من القهوة السوداء في اليوم، حيث يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان وتليف الكبد والسكري من النوع الثاني، في هذا التقرير نتعرف على فوائد القهوة السوداء، بحسب موقع "تايمز ناو".

القهوة السوداء - ثلاثة أكواب على الأقل يوميًا، بدون سكر، بدون حليب تعمل على تحسين مؤشرات وظائف الكبد - أي أنها تقلل من مشاكل الكبد مثل الكبد الدهني ، كما أنها تقلل من تطور الكبد الدهني إلى مرض الكبد المزمن، كما أنها تقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد.

الفوائد الصحية للقهوة السوداء

وفقًا للدراسات العلمية، تشمل بعض الفوائد الصحية المحتملة للقهوة السوداء ما يلي:

تقول العديد من الدراسات أن شرب القهوة يقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، وخاصة سرطان الكبد وسرطان بطانة الرحم المميت

يحمي من حالات التنكس العصبي

بسبب وجود الكافيين، يتم استخدام القهوة لتعزيز اليقظة. ولهذا السبب، يتوقع العديد من الباحثين ما إذا كان هذا المشروب يمكن أن يحمي من مرض الزهايمر والتدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

قالت الدراسات أن القهوة السوداء تحمي من تطور مرض باركنسون.

القهوة تحمي أيضًا من سرطان الكبد وتليف الكبد، وهو نوع من أمراض الكبد المزمنة في مرحلة متأخرة والتي تتميز بالتليف، والذي يسبب تندب وموت أنسجة الكبد في نهاية المطاف.

يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري

وفقا لدراسات مختلفة، فإن شرب 3-4 أكواب من القهوة السوداء يوميا يحمي من مرض السكري من النوع 2، ربما بسبب محتوى المشروب من الكافيين وحمض الكلوروجينيك.

في حين أن الأشخاص الذين لم يتناولوا القهوة مطلقًا أو نادرًا ما كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، إلا أن الخطر انخفض مع كل كوب إضافي (240 مل) من القهوة يتم استهلاكه يوميًا، وصولاً إلى 6 أكواب (1.4 لتر) يوميًا.

ويقول الباحثون أيضًا أن تناول القهوة منزوعة الكافيين يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري.