هل تشعرين بالانتفاخ والغازات المتكررة؟.. مرض السيبو السبب

بيروت - نادين محمد - يعني فرط نمو البكتيريا المعوية الصغيرة أو السيبو أن البكتيريا التي تعيش في أمعائك الدقيقة قد تضخمت وأن الأشياء التي تحافظ عادة على التوازن في أمعائك معطلة.

من الطبيعي والصحي أن تعيش البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، ولكن وجود الكثير منها يمكن أن يسبب مشاكل في عملية الهضم - خاصة إذا كانت من النوع السيء. يمكن للبكتيريا السيئة أن تطغى على البكتيريا المفيدة ، ما يسبب خلل في جهازك الهضمي.

عندما تملأ أعداد كبيرة جدًا من البكتيريا الأمعاء الدقيقة، فقد يؤدي ذلك إلى أعراض مزعجة مثل الغازات والإسهال. يمكن أن يمنع أيضًا قدرتك على هضم وامتصاص العناصر الغذائية من الطعام.

البكتيريا السيئة تطغى على البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي-المصدرfreepik

أسباب الإصابة بمرض السيبو

يحافظ جسمك على توازن الكائنات الدقيقة في أمعائك من خلال شبكة معقدة من الوظائف الكيميائية والميكانيكية. لكي يحدث السيبو، يجب أن تكون واحدة أو أكثر من هذه الوظائف معطلة. يعد حمض المعدة والصفراء والإنزيمات والجلوبيولين المناعي من بعض المواد الكيميائية التي تتحكم في البكتيريا في الأمعاء الدقيقة.

مثلًا، يعد إفراغ عناصر الطعام من الأمعاء الدقيقة إلى الأمعاء الغليظة آلية مهمة أخرى. إذا تباطأت هذه الآلية أو ضعفت، فإن البكتيريا الموجودة في الأمعاء الدقيقة تتكاثر، وقد تبدأ البكتيريا الموجودة في الأمعاء الغليظة في التمدد.

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تأثير مرض السيبو على الجسم

تقوم البكتيريا الموجودة في الأمعاء الدقيقة بهضم الكربوهيدرات وتحويلها إلى غازات وأحماض دهنية قصيرة السلسلة. المزيد من البكتيريا يمكن أن يعني المزيد من الغازات والتي غالبا ما تسبب الإسهال.

تستهلك البكتيريا أيضًا البروتينات وفيتامين ب 12 والأملاح الصفراوية التي من المفترض أن تساعدكِ على هضم الدهون. وكل ذلك يؤدي إلى سوء هضم الدهون وسوء امتصاص العناصر الغذائية، وخاصة الكالسيوم والفيتامينات التي تذوب في الدهون. والنتيجة هي مجموعة متنوعة من الأعراض المعدية المعوية على المدى القصير، وسوء التغذية على المدى الطويل. مع مرور الوقت، يمكن أن يسبب نقص الفيتامينات والمعادن ضررًا دائمًا للعظام والجهاز العصبي.

تشير بعض الدراسات إلى أن نحو 80% من الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي لديهم فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة السيبو .

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أعراض مرض السيبو

تشبه أعراض فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة مجموعة من حالات الجهاز الهضمي الأخرى، وغالبًا ما تكون هناك حالة أخرى ساهمت في فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة.وتشمل الأعراض :

أطعمة تسبب تفاقم مرض السيبو

على الرغم من أن الأطعمة ليست السبب الأصلي لمرض فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، إلا أن بعض الأطعمة تشجع على فرط نمو البكتيريا الضارة في الأمعاء الدقيقة. مثل:

السكريات والمحليات.

الفواكه والخضروات النشوية.

منتجات الألبان.

بقوليات.

علاج مرض السيبو

الأطعمة ليست السبب الأصلي لمرض فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة-المصدرfreepik



الأعراض الشائعة للسيبو تضم الانتفاخ وآلام البطن والانتفاخ. ولكن إذا ترك فرط نمو البكتيريا في الأمعاء دون علاج، فإنه يمكن أن يسبب مضاعفات أكثر خطورة ذات عواقب طويلة المدى.

سوء امتصاص الدهون والبروتينات والكربوهيدرات يمكن أن يؤدي إلى سوء التغذية ونقص الفيتامينات. يسبب نقص فيتامين ب 12 مشاكل في الجهاز العصبي وفقر الدم . كما يؤدي سوء امتصاص الكالسيوم إلى هشاشة العظام أو حصوات الكلى على المدى الطويل .

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قد يشمل العلاج المضادات الحيوية لفرط نمو البكتيريا. كما أن المريض بحاجة إلى تغيير النظام الغذائي وعلاج نقص الفيتامينات و المعادن من خلال اتباع نظام غذائي صارم قصير المدى للتحكم في الأعراض، ثم خطة نظام غذائي معدلة طويلة المدى لتجديد تغذيتك والسيطرة على فرط نمو البكتيريا.



