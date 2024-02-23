شكرا لقرائتكم خبر عن طرق سهلة لعلاج اضطرابات النوم عند الحوامل.. أبرزها اختارى الوسادة المناسبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه الحوامل الكثير من الاضطرابات أثناء فترة الحمل، فالكثير من الانزعاج الجسدي والهرموني والنفسي قد يصيبهن نتيجة الاضطرابات الهرمونية والجسدية التي يعانين منها خلال هذه الشهور القليلة المهمة ، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع سلييب فاونديشن، موقع المؤسسة المعنية بأمراض النوم واضطراباته.

فالكثير من الحوامل يعانين من اضطرابات النوم الكثيرة، منها اضطراب النوم كالانزعاج من الكوابيس والأحلام، النوم المتقطع، وكذلك النوم المزمن الزائد عن الحد، فضلاً عن عدم الشعور بالراحة الجسدية أثناء النوم أو الدخول في النوم العميق.

تابع التقرير أن الكثير من الأسباب والعوامل تتسبب في إصابة الحامل باضطرابات نوم حادة، منها زيادة حدة ضربات القلب أثناء الحمل فضلاً عن إمكانية إصابة المرأة بضيق التنفس نتيجة ضغط الجنين وزيادة حجمه.

وأوضح التقرير أن التبول وكثرته في الليل مع كثرة التشنجات في الجسم والساق والأطراف الذى يكثر الإصابة به فى الحمل، وكذا اضطرابات المعدة الكثيرة مثل حرقة المعدة أو الغثيان مع اضطرابات درجة الحرارة تزيد من فرص الإصابة بمشكلات النوم واضطراباته.

وقدم التقرير مجموعة من طرق العلاج لاضطرابات النوم لدى الحامل منها:

الاهتمام بالتركيز على وضع نوم يساعد على تقليل الحمل وتخفيف الثقل على المرأه مما يجعلها تدخل في النوم العميق مثل النوم على الجانب الأيمن على سبيل المثال

إستخدام الوسائد المريحة المساعدة على النوم

تهدئة الأجواء وتخفيف الأضواء والضوضاء للحامل يساعدها على النوم بشكل سهل

تقليل حدة تناول الأطعمة الحارة أو الوجبات الثقيلة

عدم تناول الشاي والقهوة ليلاً

تناول الكثير من المياه أثناء النهار

تنظيم مواعيد النوم وساعاته وكذلك وقت القيلولة هام جدا للحامل

يمكن الاستحمام دون إسراف للحامل التي تعاني من مشكلات في النوم