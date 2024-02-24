شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض نسبة السكر فى الدم دون الإصابة بالمرض.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفاض نسبة السكر في الدم، أمر شائع بين مرضى السكري، ويحدث ذلك عندما تنخفض مستويات السكر في الدم إلى أقل من 70 ملغم/ديسيلتر، إما بسبب الإفراط في الأنسولين، أو عدم تناول كمية كافية من الطعام، أو زيادة النشاط البدني.

لكن هل تعلم أن مستويات السكر في الدم يمكن أن تنخفض حتى بدون الإصابة بالسكري؟ إليك ما يقوله موقع "healthcare" عن هذه الحالة.

ما هو نقص السكر في الدم التفاعلي؟

نقص السكر في الدم التفاعلي يشير إلى انخفاض مستويات السكر في الدم بعد ساعات قليلة من تناول الطعام، حتى عندما لا تكون مصابًا بالسكري.

وعادة ما يبدأ في غضون 4 ساعات تقريبًا بعد تناول الوجبة، ويظهر من خلال أعراض مثل القلق، وضعف الرؤية، وسرعة ضربات القلب، والارتباك، والدوخة، والتهيج، والصداع، والجوع، والدوار، والتعرق، والاهتزاز، وصعوبة النوم، والشعور بالإغماء، والتعب الشديد والضعف.

هذا النوع من نقص السكر في الدم، هو أحد نوعي نقص السكر في الدم غير المرتبطين بمرض السكري؛ والآخر هو نقص السكر في الدم أثناء الصيام، والذي يحدث عندما لا تأكل لفترة طويلة.

على عكس نقص السكر في الدم المرتبط بمرض السكري، والذي يحدث بسبب تخطي وجبات الطعام، فإن نقص السكر في الدم التفاعلي يحدث حصريًا بعد تناول الطعام.

أسباب نقص السكر في الدم التفاعل

السبب الدقيق ليس واضحًا دائمًا، ولكنه غالبًا ما يكون نتيجة لإنتاج الجسم المفرط للأنسولين استجابة لتناول وجبة كبيرة غنية بالكربوهيدرات.

هذا الفائض من الأنسولين يمكن أن يستمر حتى بعد الهضم، ما يؤدي إلى انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم إلى ما دون المعدل الطبيعي.

ما هو المعدل الطبيعي لسكر الدم في الجسم؟

في حالة الصيام، تنخفض تركيزات الجلوكوز الطبيعية في الدم عادةً بين 70 ملجم/ديسيلتر (3.9 ملي مول/لتر) و100 ملجم/ديسيلتر (5.6 ملي مول/لتر).

عندما ينخفض ​​مستوى السكر في الدم إلى أقل من 70 ملجم/ديسيلتر (3.9 مليمول/لتر)، فإنه يعتبر منخفضًا، ويمكن أن تشكل المستويات عند هذه النقطة أو أقل منها مخاطر على الصحة.

كيفية علاج انخفاض نسبة السكر في الدم؟

عندما يتعلق الأمر بمعالجة نقص السكر في الدم التفاعلي، فإن الهدف الأساسي هو رفع مستويات السكر في الدم وتحديد السبب الكامن وراء منع النوبات المستقبلية.

بالنسبة للأفراد المصابين بداء السكري، من المهم أن يتعلموا كيفية علاج انخفاض نسبة السكر في الدم ذاتيًا، وقد يشمل ذلك تناول العصير، أو تناول الطعام، أو تناول أقراص الجلوكوز.

وقد يحتاج البعض أيضًا إلى إعطاء جرعة من الجلوكاجون لرفع نسبة السكر في الدم".

في حالة الأشخاص غير المصابين بالسكري الذين يعانون من انخفاض مستويات السكر في الدم، يوصي بتغيير نمط الحياة. وتشمل هذه:

تناول وجبات صغيرة ومنتظمة ووجبات خفيفة كل ثلاث ساعات.

اختيار نظام غذائي متوازن يشمل البروتين والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والحبوب الكاملة.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض.

دمج ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في روتينك.