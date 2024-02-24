شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات على قد الإيد لخفض مستويات الكوليسترول بشكل طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من عصير البنجر بالجزر إلى عصير الفراولة، التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes يقدم أفضل مشروبات الصباح لخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة، ومنها: - الشاي الأخضرالشاي الأخضر غني بالبوليفينول، وخاصة الكاتيكين، المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات، وتشير الأبحاث إلى أن الكاتيكين يمكن أن يتفاعل مع الكوليسترول، ما يؤدي إلى انخفاض الامتصاص وانخفاض مستويات الكوليسترول في الدم، و أظهرت الدراسات انخفاضًا في مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL) بين الأفراد الذين يستهلكون الشاي الأخضر بانتظام. - الكركم بالحليب تشير الدراسات، التي أجريت في المقام الأول على القوارض وبعضها على البشر، إلى أن الكركم يمكن أن يخفض مستويات الكولسترول السيئ (LDL) والدهون الثلاثية. يمتلك المركب النشط، الكركمين، تأثيرات مضادة للأكسدة تحارب الجذور الحرة في الجسم. -عصير البنجر بالجزريخضع البنجر للتحقيق لقدرته على خفض نسبة الكوليسترول بسبب محتواه العالي من النترات، وأظهر الجزر الغني بالكاروتينات مثل البيتا كاروتين، نتائج واعدة في تعديل امتصاص الكوليسترول وخفض مستويات الكوليسترول، و في حين أن الدراسات أجريت في الغالب على الفئران، فمن المتوقع حدوث تأثيرات مماثلة على البشر. -عصير الزنجبيل بالليمونلقد أثبت الزنجبيل قدرته على خفض مستويات الكوليسترول الكلي، والكوليسترول السيئ (LDL)، ومستويات الدهون الثلاثية، مما يجعله إضافة لذيذة للمشروبات الصحية للقلب. -عصير الطماطمتم ربط الليكوبين، الصبغة المسؤولة عن اللون الأحمر في الطماطم، بانخفاض نسبة الكوليسترول الضار (LDL)، خاصة عند تناول جرعات أعلى (> 25 مجم / يوم). تأثيره يشبه تناول جرعة منخفضة من الستاتين. - عصير الفراولةعصائر الفراولة تحتوي على مركبات الفلافونويد الغذائية التي ثبت أنها تعزز مستويات الدهون والبروتين الدهني لدى البالغين الذين يعانون من سمنة البطن، مما يساهم في تحسين صحة القلب.