شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات بسيطة لمن يعانون من ارتفاع مؤشر الالتهاب المزمن.. لتجنب المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الالتهابات المزمنة في الجسم أحد أهم العوامل التي تختلف من شخص إلى آخر، وتعد أحد أهم الأسباب للإصابة بالكثير من الأمراض مثل أمراض القلب والسرطان والسكر، كما أنها تعد تهديدا واضحا للقدرة على التمتع بالحياة الصحية.

ووفقًا لتقرير نشره في موقع هيلث هارفارد المعني بالصحة العامة فإن هناك الكثير من الأشخاص لديهم عامل التهاب مزمن مرتفع يسبب لهم الإصابة بالالتهابات المزمنة العالية في الجسم، هؤلاء يمكن اتباعهم خطوات بسيطة للتغلب على هذا الالتهاب المزمن ومنها:

التوقف عن كل ما يضر الجسم من عادات خطيرة مثل التدخين بكل أنواعه

تقليل حدة التوتر الحاد والمزمن فالتوتر والعصبية يعززان من حدة الالتهاب المزمن في الجسم

تقليل حدة الإجهاد الحاد والمزمن لأنه يؤثر على فرص الالتهابات

الامتثال للراحة التامة والنوم لساعات كافية يعزز من تقليل فرص الإصابة بالالتهاب المزمن

عدم تناول الأدوية الخاصة بالالتهابات المزمنة إلا تحت إشراف طبيب مختص

علاج التهابات المفاصل الروماتيدى، وأمراض القلب والأوعية الدموية يعزز من تقليل فرص الالتهاب المزمن

تناول الأطعمة المضادة للالتهابات وكلما كان الطعام صحيا كلما قلت حدة الالتهابات في الجسم

ممارسة التمرينات الرياضية المنتظمه يعزز من مقاومة الجسم وزيادة مناعته ضد المرض