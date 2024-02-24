شكرا لقرائتكم خبر عن انتبه.. النوم على وسادة مرتفعة يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة نشرتها صحيفة صن البريطانية عن أن النوم على وسائد عالية قد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ووجد الباحثون أن الاستخدام المفرط لوسائد يصل ارتفاعها إلى 16 سم يمثل حوالي 10% من حالات تمزق شرايين في الرقبة، ونصح الباحثون بالامتناع عن استخدام الوسائد التي يزيد ارتفاعها عن 15 سم، لأنها تسبب ثنيًا شديدًا للرقبة”

وأوضحت الدراسة أن حوالي 2% من السكتات الدماغية تحدث عندما ينسد الدم بجلطة، تكون ناجمة عن حدوث مشاكل الشريان الفقري التلقائي، وفي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 45 سنة، ترتفع النسبة إلى 10 %.

تسبب هذه الحالة تمزقًا صغيرًا في واحدة أو أكثر من طبقات الأنسجة الثلاث في الشريان، مما يؤدي إلى تعطيل تدفق الدم، ونظرت الدراسة، التي نشرت في مجلة السكتة الدماغية الأوروبية ، في ما إذا كان استخدام الوسائد العالية يزيد من خطر الإصابة بتشريح الشريان الفقري التلقائي.

واعتبرت الوسائد المرتفعة 12 سم، في حين اعتبرت 15 سم أو أكثر "مرتفعة بشكل غير عادي".

وقال الباحثون إن استخدام الوسائد العالية يدفع ذقن الأشخاص إلى صدورهم، مما قد يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية عندما يتقلبون أثناء نومهم .

ما هي أعراض السكتة الدماغية؟-تدلي الوجه، ضعف الذراع، صعوبة في الكلام، وهناك أعراض أخرى تتطلب التوجه فوار للمستشفى وتشمل ما يلي:

-ضعف مفاجئ أو تنميل في جانب واحد من الجسم

-صعوبة في العثور على الكلمات

-عدم وضوح الرؤية المفاجئ أو فقدان البصر

-الارتباك المفاجئ، والدوخة أو عدم الثبات

-صداع مفاجئ وشديد

-صعوبة في فهم ما يقوله الآخرون

-صعوبة في البلع