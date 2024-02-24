شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى يوجه نصائح لتجنب الإصابة بالالتهاب الرئوى بعد تقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزيد فصل الشتاء من خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، ولتقليل خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي، عليك القيام ببعض النصائح التي تقلل من فرص الإصابة، وفقًا لتقرير موقع "timesofindia".

أوضح التقرير أن الأفراد الذين يعانون من أمراض الرئة الموجودة مسبقًا مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن أو الربو، أو أولئك الذين يعانون من ضعف المناعة، فإنهم أكثر عرضة للإصابة، ومع ذلك، من خلال الالتزام ببعض الممارسات الأساسية، من الممكن تقوية مناعتهم والتنقل خلال أشهر الشتاء بمرونة وصحة أكبر.

وفي نفس السياق، أشار الدكتور طارق عبد الجليل استشاري الصدر في كلية طب أسيوط، أنه يجب على مرضي مشاكل الرئة القيام ببعض الحيل التي تقلل فرص الإصابة بمشاكل في الجهاز التنفسي خلال فصل الشتاء، ومنها:

- ارتداء الكمامة " الأقنعة" عند التعرض لأي تغيرات في الطقس، أو في حالة الزحام، وذلك لتجنب الإصابة بأي عدوي.

- استخدام أجهزة تنقية الهواء لتجنب التعرض لأي مضاعفات.

- عند الشعور بأي عرض يخص الرئة كضيق التنفس أو السعال، أستخدم أجهزة الاستنشاق الموصوفة لك لفترح الشرايين، والحد من التعرض للمضاعفات.

- من أهم النصائح الحفاظ على نمط حياة صحي عن طريق ممارسة الرياضة، وتناول الأطعمة الصحية.