شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بدون سابق إنذار.. فحوصات تكشف إصابة طفلك بسرطان الدم والان مع تفاصيل الخبر
- فقر الدم "الأنيميا" التي يصاحبها بعض الأعراض ومنها التعب الشديد والضعف الشديد، وضيق التنفس، وشحوب البشرة، كثرة الإصابة بنزلات البرد، والعدوي الفيروسية والبكتيريا.
- تعرض الطفل للكدمات والنزيف من الأنف أو اللثة.
- تعرض الطفل للشعور بآلام العظام والمفاصل.
- حدوث تورم في أحد أماكن الجسم، وأشهرها البطن والذراعيين، والوجه.
- السعال وصعوبة التنفس، حيث يؤثر سرطان الدم على الجهاز التنفسي ويتسبب في تعرض الطفل لعدم القدرة علي التقاط التنفس بشكل طبيعي.
- الطفح الجلدي في العديد من أماكن الجسم.
وعن طريق تشخيص الطفل المصاب بسرطان الدم، أوضح الطبيب، أنه يجب خضوعه لبعض الفحوصات ومنها:
- صورة الدم الكاملة لقياس عدد خلايا الدم ومعرفة كيفية ظهورها.
- الخزعة الشوكية لتأكيد تشخيص سرطان الدم.
- فحص خلايا الدم عن طريق فحص عينات نخاع العظم لمعرفة عدد الخلايا المكونة للدم .
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