مسلسل بدون سابق إنذار.. فحوصات تكشف إصابة طفلك بسرطان الدم

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسلسل بدون سابق إنذار الذي سيعرض في شهر رمضان، إصابة طفل بسرطان الدم، ولذا يوضح الخليج 365 وفقا لتصريح خاص من الدكتور أحمد عبد الجليل استشاري أورام الأطفال في كلية طب الزقازيق، أبرز الأعراض المرتبطة بالمرض وطرق التشخيص. أعراض سرطان الدم عند الأطفال

- فقر الدم "الأنيميا" التي يصاحبها بعض الأعراض ومنها التعب الشديد والضعف الشديد، وضيق التنفس، وشحوب البشرة، كثرة الإصابة بنزلات البرد، والعدوي الفيروسية والبكتيريا.