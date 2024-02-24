صحة ورشاقة

مسلسل بدون سابق إنذار.. فحوصات تكشف إصابة طفلك بسرطان الدم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بدون سابق إنذار.. فحوصات تكشف إصابة طفلك بسرطان الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسلسل بدون سابق إنذار الذي سيعرض في شهر رمضان، إصابة طفل بسرطان الدم، ولذا يوضح الخليج 365 وفقا لتصريح خاص من الدكتور أحمد عبد الجليل استشاري أورام الأطفال في كلية طب الزقازيق، أبرز الأعراض المرتبطة بالمرض وطرق التشخيص.  أعراض سرطان الدم عند الأطفال

- فقر الدم "الأنيميا" التي يصاحبها بعض الأعراض ومنها التعب الشديد والضعف الشديد، وضيق التنفس، وشحوب البشرة، كثرة الإصابة بنزلات البرد، والعدوي الفيروسية والبكتيريا.  

- تعرض الطفل للكدمات والنزيف من الأنف أو اللثة. 

 

- تعرض الطفل للشعور بآلام العظام والمفاصل. 

 

- حدوث تورم في أحد أماكن الجسم، وأشهرها البطن والذراعيين، والوجه. 

 

- السعال وصعوبة التنفس، حيث يؤثر سرطان الدم على الجهاز التنفسي ويتسبب في تعرض الطفل لعدم القدرة علي التقاط التنفس بشكل طبيعي. 

 

 - الطفح الجلدي في العديد من أماكن الجسم.  

 

وعن طريق تشخيص الطفل المصاب بسرطان الدم، أوضح الطبيب، أنه يجب خضوعه لبعض الفحوصات ومنها: 

 

- صورة الدم الكاملة  لقياس عدد خلايا الدم ومعرفة كيفية ظهورها.

 

- الخزعة الشوكية لتأكيد تشخيص سرطان الدم.  

 

- فحص خلايا الدم عن طريق  فحص عينات نخاع العظم لمعرفة عدد الخلايا المكونة للدم . 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements