شكرا لقرائتكم خبر عن احذر هذا النوع من الصداع وكيفية علاجه لو بتعانى من التوتر اليومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الكثير منا الصداع خلال يومه أو خلال فترة من فترات حياته، الذى قد يسبب الكثير من التوتر والقلق، وقد تعمل الضغوطات اليومية التي نتعرض لها على زيادة الصداع.

وفيمًا يلى حسب موقع "OnlyMyHealth" هناك أنواع عديدة من الصداع منها الصداع النفسي، وصداع التوتر، والصداع النفسي العضلي، والصداع الناتج عن تقلص العضلات.

الفرق بين صداع التوتر والصداع النصفيالصداع النصفي هو اضطراب عصبي، عادةً ما يحدث هذا الصداع النصفي على جانب واحد من الدماغ، وله محفزات محددة مثل عدم الحساسية للضوء، غالبًا ما يكون الصداع النصفي مصحوبًا بالغثيان والقيء، ويمكن أن يعطل روتينك اليومي.



من ناحية أخرى، فإن صداع التوتر ليس شديدًا لدرجة أنه يمكن أن يعطل حياتك اليومية، فيمكن التحكم في صداع التوتر بسهولة باستخدام الأدوية المتاحة دون وصفة طبية.



نوبة صداع التوتر عادة تستمر لمدة تتراوح بين 30 دقيقة وبضع ساعات، ولكن قد يكون لديه القدرة على أن الاستمرار بضعة أيام، ولكن إذا استمر الصداع لأكثر من أسبوع، فاستشر الطبيب على الفور".

نصائح للتعامل مع الصداع التوتري

أفضل طريقة للتعامل مع صداع التوتر هي إدارة مستويات التوتر لديك، على الرغم من أنه من الصعب التخلص من التوتر في حياتك، إلا أن المهم هو ألا تدع هذا التوتر يؤثر عليك بصورة كبيرة.

بعض الطرق للوقاية من صداع التوتر وعلاجه، ما يلي:

- حافظ على رطوبة جسمك عن طريق شرب الكثير من الماء يوميًا

- تناول وجبة متوازنة وفي الوقت المناسب

- الإقلاع عن التدخين

- يمكن للأدوية المتاحة دون وصفة طبية، مثل الباراسيتامول، أن تخفف من الصداع

- خذ حماما دافئا

- يمكن تجربة العلاج بالابر أو العلاج بالتدليك

- مارس أنشطة الاسترخاء التي تساعدك على صرف انتباهك عن كل ما يضغط عليك

- ممارسة التمارين بانتظام

- نوم ساعات جيدة

- اطلب العلاج أو التأمل لمساعدة نفسك على الحفاظ على موقف إيجابي والتعامل مع التوتر

- خذ فترات راحة منتظمة من العمل أو الأعمال اليومية