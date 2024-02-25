شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتقليل خطر الإصابة بالقولون العصبى من خلال نمط حياة صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة القولون العصبي أحد أهم أعراض الجهاز الهضمي انتشارًا بين الكثير من الأشخاص حاليًا، على الرغم من أنها ليست مرضًا بل مجموعة من الأعراض إلا أنها تسبب الكثير من الألم والمشاكل الهضمية.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد حمدى رئيس وحدة الجهاز الهضمي والمناظير جامعة عين شمس، أن متلازمة القولون العصبي ليست مرضًا بل مجموعة من الأعراض تنشأ نتيجة لتغيرات معينة في عمل الجهاز الهضمي على الرغم من أعراض القولون العصبي شائعة جدًا وتشبه مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى، لدرجة أن الأشخاص لا يذهبون دائمًا إلى الطبيب، إلا أنها تترك حالات القولون العصبي دون تشخيص أو علاج.

وأضاف في تصريحاته الخليج 365، أن بعض الأعراض الشائعة آلام المعدة والإسهال والإمساك والانتفاخ والغازات، لكن يساعد اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة، أبرزها تناول نظام غذائى صحى وتجنب الأطعمة التي يمكن أن تسبب الغازات مثل الفاصوليا والكرنب، مع ممارسة الرياضة بانتظام لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا، وهذا يعني حوالي 30 دقيقة يوميًا، والحصول على نوم جيد على الأقل 7 ساعات يوميا، مع تجنب التدخين.





أعراض القولون العصبيوفقا لموقع "healthline"، تشمل أبرز علامات القولون العصبى

آلام في المعدة

تقلصات المعدة

الانتفاخ

الإسهال أو الإمساك

صعوبة التبرز

حركة الأمعاء مؤلمة ومجهدة

الشعور بعدم اكتمال حركة الأمعاء