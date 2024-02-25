لو أنت مريض فشل كلوى.. نصائح للحفاظ على صحتك عند إجراء غسيل الكلى

القاهرة - سامية سيد - يحتاج مريض الفشل الكلوي لغسيل الكلى من أجل التخلص من الآثار السلبية لإزالة الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم، وقد تحتاج إلى الذهاب إلى المستشفى عدة مرات في الأسبوع لغسل الكلى، كما يحتاج الأشخاص الذين يخضعون لغسيل الكلى إلى اتباع نظام غذائي محدد والحد من تناول السوائل، وسيكون هناك عدد لا بأس به من التغييرات في نمط الحياة، فى هذا التقرير أبرز النصائح للأشخاص الذين يخضعون لغسيل الكلى، وفقًا لموقع healthshots. - ما هو غسيل الكلى؟

الكلى هي الأعضاء الرئيسية في نظام الإخراج في جسمنا وجميع المواد المطلوب إزالتها تفرز في البول بعد ترشيح الدم في كليتنا. غسيل الكلى هو عملية يتم فيها إزالة جميع المنتجات الثانوية لعملية التمثيل الغذائي والفضلات من الجسم عن طريق غسيل الكلى، وهناك نوعان رئيسيان من غسيل الكلى، غسيل الكلى الدموي وغسيل الكلى البريتوني، ويخضع الأشخاص الذين يصابون بالفشل الكلوي بسبب إصابة الكلى الحادة أو مرض الكلى المزمن المرحلة 5 لغسيل الكلى المتقطع حتى تتعافى وظائف الكلى.