شكرا لقرائتكم خبر عن لو أنت مريض فشل كلوى.. نصائح للحفاظ على صحتك عند إجراء غسيل الكلى والان مع تفاصيل الخبر
الكلى هي الأعضاء الرئيسية في نظام الإخراج في جسمنا وجميع المواد المطلوب إزالتها تفرز في البول بعد ترشيح الدم في كليتنا. غسيل الكلى هو عملية يتم فيها إزالة جميع المنتجات الثانوية لعملية التمثيل الغذائي والفضلات من الجسم عن طريق غسيل الكلى، وهناك نوعان رئيسيان من غسيل الكلى، غسيل الكلى الدموي وغسيل الكلى البريتوني، ويخضع الأشخاص الذين يصابون بالفشل الكلوي بسبب إصابة الكلى الحادة أو مرض الكلى المزمن المرحلة 5 لغسيل الكلى المتقطع حتى تتعافى وظائف الكلى.
المرضى الذين يعانون من مرض الكلى المزمن في المرحلة 5 والذين يعانون من وظائف الكلى غير القابلة للشفاء يخضعون إما لغسيل الكلى أو غسيل الكلى البريتوني على أساس مدى الحياة، خاصة إذا لم يتمكنوا من الخضوع لعملية زرع كلى.
ووفقا لبحث عام 2020 المنشور في مجلة Kidney360 ، يبلغ عدد الأشخاص الذين يخضعون لغسيل الكلى المزمن في الهند حوالي 175 ألف شخص.ما هي أهم النصائح للأشخاص الذين يخضعون لغسيل الكلى؟إن الأشخاص الذين يخضعون لغسيل الكلى يمكن أن يعيشوا حياة طبيعية نسبيًا، على الرغم من وجود بعض التعديلات والاعتبارات التي يتعين عليهم القيام بها. - اتبع خطة العلاج الخاصة بكيعد الالتزام بجدول علاج غسيل الكلى الخاص بك أمرًا بالغ الأهمية لإدارة حالتك بشكل فعال. العلاج المفقود يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات وتفاقم صحتك. - مراقبة كمية السوائل التي تتناولهاغالبًا ما يحتاج مرضى غسيل الكلى إلى الحد من تناول السوائل لتجنب تراكم السوائل بين العلاجات. مراقبة كمية السوائل التي تتناولها، بما في ذلك المشروبات مثل الماء والعصير والقهوة، يمكن أن تساعد في منع حدوث مضاعفات مثل التورم وارتفاع ضغط الدم. - اتبع نظامًا غذائيًا صديقًا للكلىإن العمل مع اختصاصي تغذية لوضع خطة نظام غذائي صديق للكلى يمكن أن يساعد في إدارة حالتك وتحسين صحتك العامة. ويقول الدكتور خربات إن هذا غالبًا ما يتضمن الحد من تناول الصوديوم والفوسفور والبوتاسيوم مع ضمان استهلاك ما يكفي من البروتين والسعرات الحرارية. - تناول الأدوية على النحو الموصوفمن الضروري تناول أي أدوية موصوفة وفقًا لتوجيهات الطبيب تمامًا. قد تشمل هذه الأدوية تلك المستخدمة لإدارة ضغط الدم، والتحكم في مستويات الفوسفات، وعلاج الحالات الصحية الأخرى. - ابق نشيطًاممارسة النشاط البدني بانتظام، على النحو الموصى به من قبل الطبيب. يمكن أن يساعد في تحسين صحتك العامة ورفاهيتك. ويمكن أن يساعد أيضًا في إدارة حالات مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، وهي حالات شائعة لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى. - مراقبة ضغط الدميعد ارتفاع ضغط الدم أحد مضاعفات أمراض الكلى ويمكن أن يسبب المزيد من الضرر. إن مراقبة ضغط الدم بانتظام واتخاذ الخطوات اللازمة لإبقائه ضمن نطاق صحي يمكن أن يساعد في حماية الكليتين والصحة العامة. - إدارة التوترقد يكون العيش مع حالة مزمنة مثل أمراض الكلى والخضوع لعلاجات غسيل الكلى المنتظمة أمرًا مرهقًا. إن العثور على طرق صحية لإدارة التوتر، مثل تقنيات الاسترخاء أو التمارين الرياضية أو الهوايات، يمكن أن يحسن نوعية حياتك. - ابق على اطلاع بحالتك الصحيةإن تثقيف نفسك بشأن حالتك وخيارات العلاج يمكن أن يمكّنك من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتك اطرح الأسئلة، وابق على اطلاع على آخر التطورات في مجال رعاية الكلى، وشارك في خطة العلاج الخاصة بك. - النظافة الجيدةيمكن أن يساعد الحفاظ على ممارسات النظافة الجيدة، مثل غسل يديك بشكل متكرر والعناية المناسبة بالقسطرة، في الوقاية من العدوى المرتبطة بغسيل الكلى.
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