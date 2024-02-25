شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة غير ضارة تتناولها يوميًا تزيد خطر إصابتك بالخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتنوع وتتعد أشكال الطعام التي تناولها خلال يومنا ما بين الأطعمة الجاهزة أو السريعة والتي يلقى عليها اللوم كثيرًا أنها السبب في الكثير من الأمراض المنتشرة الآن، ولكن هل تعلم أن بعض الأطعمة الصحية قد تعتبر مضرة أيضًا لصحتك.

قد تجد أن بدء يومك بوعاء من الحبوب طريقة طبيعية وممتعة للتمتع بوجبة إفطار شهية، إلا أن قد تبين، أن وجبة الإفطار الأساسية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف .

ووجد العلماء حسب صحيفة "the sun" صلة بين المستويات العالية من الثيامين - الذي يضاف غالبًا إلى الحبوب - والتدهور المعرفي، الذي يمكن أن يكون مقدمة للإصابة بالخرف.

ويوجد فيتامين ب1 أيضًا بشكل طبيعي في مجموعة من الأطعمة الأخرى، بما في ذلك الحبوب الكاملة والبقوليات والكبد والسلمون، ويرتبط عدم الحصول على ما يكفي من الأشياء بالعديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك ضعف الذاكرة والتعب.

وأوضح العلماء أن الكمية المثالية من مادة الثيامين التي يمكن أن تتناولها يوميا تبلغ 0.68 ملغ، ومع ذلك، فإن متوسط وعاء الحبوب يحتوي على ما يقرب من 1.2 ملجم - أي ما يقرب من 0.6 ملجم أكثر من الكمية الموصى بها من قبل الخبراء.

وقال الخبراء إن الثيامين يمكن أن ينظم مستويات الأسيتيل كولين، وهو ناقل عصبي يلعب دورًا في الذاكرة والتعلم والانتباه، المستويات العالية من الأسيتيل كولين في الدماغ يمكن أن تؤثر سلباً على الإدراك".

"ولذلك، فإننا نتوقع أن تناول مستويات عالية من الثيامين الغذائي قد يؤدي إلى التدهور المعرفي عن طريق تحفيز مستويات مرتفعة من الأسيتيل كولين في الدماغ."

تشمل الأطعمة التي تتمتع بنسبة عالية من الثيامين الخميرة الغذائية ، العصائر التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، البسكويت ورقائق البطاطس تحتوي على القليل من العناصر الغذائية أو لا تحتوي على أي مواد مغذية.

اكتشف باحثون صينيون أن الأطعمة فائقة المعالجة يمكن أن تقصر حياتك من خلال زيادة خطر الإصابة بالخرف، ووجدوا أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10% في تناول شخص ما يوميا من الأطعمة فائقة المعالجة، كان لديه خطر أعلى بنسبة 25% للإصابة بالخرف.

الأطعمة التي تقلل من خطر الإصابة بالخرف يقترح بعض الخبراء الآن أن اتباع نظام غذائي متوسطي يمكن أن يساعد في تقليل فرص الإصابة بالخرف.

- قم بتضمين الأطعمة النشوية المصنوعة من الحبوب الكاملة في معظم الوجبات – على سبيل المثال، الخبز المصنوع من القمح الكامل والأرز والمعكرونة



- تناول المزيد من الفواكه والخضروات والبقوليات (الفاصوليا والبازلاء والعدس) والمكسرات والبذور.



- تناول كميات أقل من اللحوم الحمراء – على سبيل المثال، لحم البقر والضأن، وخاصة اللحوم المصنعة مثل النقانق ولحم الخنزير المقدد



- تناول الأسماك بانتظام، وخاصة الأنواع الزيتية مثل السلمون والماكريل.



- اختيار منتجات الألبان قليلة الدسم.



- استخدم الزيوت النباتية في الطهي والتتبيلة، مثل زيت الزيتون، وتجنب الدهون الصلبة مثل الزبدة أو الدهن أو السمن

-قلل من كمية الملح في نظامك الغذائي – حاول ألا تتناول أكثر من 6 جرام (حوالي ملعقة صغيرة) يوميًا