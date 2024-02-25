فوائد صحية لتمارين الهولا هوب لفقدان الوزن وتخفيف التوتر



بيروت - نادين محمد - ممارسة الرياضة هي إحدى أفضل الطرق للحفاظ على الصحة واللياقة البدنية، ولكن ليست كل التمارين ممتعة، إذا كنتِ تبحثين عن روتين رياضي يساعدكِ إنقاص الوزن وتحسين الصحة، فإنه تمرين الهولا هوب.

من حرق السعرات الحرارية إلى التدريب القوي إلى تقليل التوتر، يمكن أن تساعدكِ تمارين الهولا هوب على إنقاص الوزن. في البداية قد لا يبدو هذا التمرين سهلًا إلا أنه بعد تعلمه جيدًا ستلاحظين الفرق دون الشعور بالملل.



فوائد تمارين الهولا هوب



تمارين الهولا هوب لها العديد من الفوائد للصحة البدنية والعقلية. فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية التي يجب أن تعرفيها:

تمارين الهولا هوب لها العديد من الفوائد للصحة البدنية-المصدرfreepik

تعزز معدل ضربات القلب

التمرين هو وسيلة صحية للحفاظ على صحة قلبك، ويمكن أن تساعدك تمارين الهولا هوب على القيام بذلك.تساعد هذه التمارين على تقوية عضلات القلب، وتعزيز الدورة الدموية، وزيادة سعة الرئة مع مرور الوقت.

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تحرق السعرات الحرارية



تعتبر تمارين الهولا هوب ممتعة ووسيلة فعالة لحرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن. اعتمادا على شدة التمرين، يمكنك حرق ما بين 200 إلى 400 سعرة حرارية في الساعة.

تساعد على تنسيق القوام واستعادة التوازن



تتطلب تمارين الهولا هوب التنسيق والتوازن لإبقاء الطوق يدور حول جسمك. يمكن أن تساعد الممارسة المنتظمة في تحسين هذه المهارات، مما يؤدي إلى تحسين خفة الحركة والتحكم الحركي بشكل عام.

تحد من التوتر



يمكن أن تساعد تمارين الهولا هوب في تقليل التوتر والقلق من خلال تعزيز إطلاق الإندورفين، وهو مادة كيميائية طبيعية تعزز الحالة المزاجية في الجسم. الحركة الإيقاعية لتمارين الهولا هوب لها تأثير مهدئ على العقل.

تحسين المرونة



تحتاج تمارين الهولا هوب حركات محددة خاصة في الوركين والخصر والذراعين، مما قد يساعد في تحسين المرونة والحركة وهذا يساعد في التخلص من أي نوع من التيبس.

المتعة

الهولا هوب هو تمرين متعدد الاستخدامات وممتع ويعد بين التمارين التي تسمح بالإبداع والتعبير عن الذات. يمكنك تجربة حركات مختلفة لإبقاء تدريباتك ممتعة ومليئة بالتحديات.

لا تسبب الإجهاد



تمارين الهولا هوب هي تمارين منخفضة التأثير، مما يعني أنها لا تضغط على المفاصل ويمكن أن تكون مناسبة للأشخاص من جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية. من السهل أيضًا تعديل شدة تمرينك عن طريق ضبط سرعة جلسة التمرين ومدتها

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أفضل تمارين هولا هوب لتمرين الجسم بالكامل



تمارين الهولا هوب ليست ممتعة فقط ولكنها فعالة أيضًا في تقوية عضلاتك الأساسية وتحسين التنسيق وحرق السعرات الحرارية. فيما يلي تمارين للهولا هوب.

تمارين الهولا هوب هي تمارين لا تضغط على المفاصل-المصدرfreepik



تمرين الخصر

ابدأي بوضع طوق الهولا هوب حول خصرك، وتأكدي من تثبيته.

قفي مع مباعدة قدميك بمقدار عرض الكتفين واثني ركبتيك قليلاً.

قومي بتدوير الوركين بحركة دائرية لإبقاء الطوق يدور حول خصركِ.

ركزي على الحفاظ على حركة إيقاعية وتحريك عضلاتكِ الأساسية لإبقاء الطوق مرتفعًا.

تمسكِ بالطوق لمدة لا تقل عن 5-10 دقائق متواصلة.

تمرين القرفصاء