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إزاى تحمى طفلك من مخاطر الألعاب الإلكترونية.. من وحى مسلسل نور والكوكب السعيد

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القاهرة - سامية سيد - ينتظر الأطفال مشاهدة المسلسلات الكرتونية التى اعتادوا عليها في رمضان، ومن المسلسلات التى ستعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد، ويهدف هذا المسلسل لتوعية الأطفال بالقضايا المختلفة ومنها مخاطر الألعاب الإلكترونية، لذا فى هذا التقرير نتعرف على طرق للتغلب على إدمان الألعاب الإلكترونية لطفلك، بحسب موقعى webmd وhealthy children 

علامات إدمان الألعاب الإلكترونية -التفكير في الألعاب طوال الوقت أو كثيرًا

-الشعور بالسوء عندما لا تستطيع اللعب

-الحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت في اللعب حتى تشعر بالارتياح

-عدم القدرة على اللعب بشكل أقل

-عدم الرغبة في القيام بأشياء أخرى كنت تحبها من قبل

كيف تحمى طفلك من إدمان الألعاب الإلكترونية - تعيين حدود زمنية للعب وتمسك بها.
 

- القيام بأنشطة أخرى كل يوم، بما في ذلك ممارسة . سيؤدي ذلك إلى تقليل المخاطر الصحية للجلوس واللعب لفترات طويلة من الزمن.
 

- تأكد من أن طفلك يلعب فقط الألعاب المصنفة حسب عمره.
 

- فكر جيدًا في الأنشطة التي قد تحل محلها ألعاب الفيديو وتأكد من أن الألعاب، لا تزاحم الأنشطة المهمة الأخرى مثل الواجبات المدرسية أو التمارين أو النوم.
 

- انتبه إلى كيفية استخدام طفلك للأجهزة الإلكترونية وألعاب الفيديو والألعاب والتطبيقات التي يقوم طفلك بتنزيلها، تأكد من أنهم يفهمون أن ألعاب الإنترنت عادةً ما تحتوي على رسائل وإعلانات مخفية، وقد يقومون أيضًا بجمع المعلومات الشخصية لطفلك.
 

- ألعب الألعاب معهم وكن قدوة حسنة لا يساعدك هذا فقط على معرفة ما يفعلونه وكيف يفعلون ذلك، ولكنه يمكن أن يساعد في وضع بعض الحدود الزمنية للألعاب.
 

- ركز على ألعاب العالم الحقيقي للأطفال الصغار وابعدهم عن الألعاب الإلكترونية 

يتعلم الأطفال الصغار الكثير عندما يتواصلون مع الآخرين شجعهم على اللعب بالألعاب والكتب وأقلام التلوين.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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