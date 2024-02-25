شكرا لقرائتكم خبر عن شاى بالملح.. اعرف فوائد إضافة القليل منه على كوبك هيحارب الصداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الشاي بالنسبة لمعظم الناس جزءًا لا يتجزأ من روتينهم اليومي، وعادة أول شيء يجب تناوله بعد الاستيقاظ في الصباح، هو الشاي، وهو من بين المشروبات الأكثر استهلاكًا في العالم، حيث يمنحك الطاقة لبدء يومك وهو مليء بالفوائد الصحية أيضًا، حيث يعزز جهاز المناعة ويحارب الالتهابات، والشاي غني بمضادات الأكسدة التي تعزز صحة القلب، وقد تبدو إضافة الملح في الشاي غريبة بعض الشيء ولكنه عنصر أساسي في المطبخ الصيني بسبب آثاره الإيجابية العديدة على صحتك، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد إضافة الملح على الشاى، بحسب موقع تايمز ناو.

ماذا يحدث عند إضافة الملح إلى الشاي؟ الشاي المملح هو شاي يحتوي على قليل من الملح. وفقا للخبراء، فإن الكمية تجعلها مستساغة تماما وحتى لذيذة ومع ذلك، فإن الأيونات المعدنية الموجودة في الملح تقلل من الإحساس بالمرارة، على غرار إضافة المحليات أو الحليب.

لتحضير هذا الشاي، قم بغلي أوراق الشاي في الماء وأضيفي إليه الحليب كما تفعلين عادة. ومع ذلك، قبل احتساء الشاي مباشرة، أضف قليلًا من الملح. وبالنسبة لأولئك الذين يفضلون الشاي الأسود، ما عليك سوى غلي أوراق الشاي في الماء وإضافة قليل من الملح إلى الماء المغلي.

الفوائد الصحية لإضافة الملحوفقا للدراسات، على الرغم من أن الصوديوم يرتبط بالعديد من المشاكل الصحية – مثل أمراض القلب ومشاكل الكلى، إلا أن تناوله بكميات محدودة مفيد.

فهو يساعد على توازن المعادن والسوائل، ويحمل العناصر الغذائية إلى الخلايا، وينظم التوازن الحمضي القاعدي، ويدعم نقل النبضات العصبية، وينظم ضغط الدم، ويفرز حمض المعدة.

ولذلك فإن إضافة قليل من الملح إلى الشاي له فوائد مذهلة مثل:



يساعد الملح الموجود في الشاي على تعزيز جهاز المناعة، مما يمكن أن يمنع العديد من التهابات الحلق والمشاكل الموسمية. ومع انتهاء فصل الشتاء، ينصح الخبراء بشرب الشاي بهذه الطريقة مرة واحدة على الأقل يوميًا.

كما أن إضافة قليل من الملح يساعد أيضًا على زيادة الطاقة والكفاءة في الجسم. فهو يحافظ على الجهاز الهضمي تحت السيطرة ويحسن عملية التمثيل الغذائي.

ملح الهيمالايا الصخري هو أفضل وسيلة لمحاربة العديد من مشاكل الجلد. يساعد الزنك الموجود في ملح الهيمالايا في إصلاح الأنسجة التالفة ومنع حب الشباب.

يعالج الملح الموجود في الشاي مشاكل الصداع النصفي ويريح العقل والجسم أيضًا. إلى جانب ذلك، يمكن أن يساعد في تخفيف هرمونات التوتر ويعزز صحة أفضل.

إن إضافة الملح إلى الشاي يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم لفترة طويلة.