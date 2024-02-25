شكرا لقرائتكم خبر عن عند إصابة الأطفال بعدوى تنفسية.. اعرف عدد جلسات البخار اللازمة للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوصى الأطباء بعمل جلسات بخار أو استنشاق للأطفال لعلاج الأمراض التنفسية أحيانًا مثل حساسية الصدر أو ضيق الشعب الهوائية، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد جهاز البخار لطفلك وكم عدد الجلسات التى يحتاجها الطفل، وبعض المعتقدات الخاطئة عنها.

قال الدكتور، علاء عبد العزيز، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الزقازيق العام، إن جلسات البخار من أهم وأسرع العلاجات الفعالة لعلاج ضيق الشعب الهوائية وحساسية الصدر مقارنة بالأدوية التى تؤخذ عن طريق الفم أو الحقن.

وأضاف أن الآثار الجانبية لجلسات البخار لا تذكر وأقل بكثير من الأدوية الأخرى لأنه يستهدف الشعب الهوائية مباشرة دون أن يمر الدواء فى الدم بالجسم بأكمله.

ونصح الأمهات بعدم الخوف أو القلق من اعتياد الطفل على جلسات البخار، لأن هذا الأمر غير حقيقي وكذلك هى أكثر أمانا من غيرها من الطرق العلاجية وأسرع فى مفعولها.

وعن عدد جلسات البخار التي يحتاجها كل طفل قال أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة أنها تختلف حسب حالة كل طفل وحسب الدواء المستخدم فى الجلسات.

وأوضح أن مدة الجلسة الواحدة من جلسات البخار بصفة عامة تتراوح من ربع إلى ثلث ساعة تقريبا على حسب الأدوية الموجودة وسرعة جهاز البخار.

وبحسب موقع anklet park فإن جلسات البخار تخفف من أي أعراض تنفسية مثل السعال وضيق التنفس والصفير وصعوبة التنفس، لكنه ليس مطلوبًا لجميع حالات السعال ونزلات البرد.

ولا يجب عليك استخدام البخاخات دون تحديد سبب السعال أو المرض لدى طفلك أولاً.

يجب استخدام البخاخات فقط بناءً على نصيحة الطبيب ولا يجوز تكرارها إلا إذا نصح بذلك.

يمكن أن يكون البخار مفيدًا في علاج أعراض الصفير أو الربو على المدى القصير.

بالنسبة للأطفال الذين يعانون من نوبات متكررة من الصفير أو الربو، فإن استخدام أجهزة البخار أكثر ملاءمة.